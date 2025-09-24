Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ελ Κααμπί, τον Ποντένσε, τον Ταρέμι και τον Στρεφέτσα.

Κάτι που μου έκανε εντύπωση από πλευράς Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν η πολύ καλή τακτικά παρουσία του Τσικίνιο σε ρόλο Νο 6! Γιατί 6άρι τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ στο 68ο λεπτό, με 8άρι κοντά του τον Μουζακίτη και στη συνέχεια τον Έσε.

Μου άρεσε στον Πορτογάλο που βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά, έχοντας επανειλημμένως καλές επιστροφές και καλές επεμβάσεις πίσω. Οι πιο παρατηρητικοί θα πρόσεξαν ότι το ξεκίνημα του γκολ της ισοφάρισης προήλθε από ένα τέτοιο σωστό κόψιμο του Τσικίνιο σε ένα γύρισμα του προωθημένου Μλαντένοβιτς.

Επιπλέον ο έμπειρος άσος του Ολυμπιακού έπαιξε καλά το ρόλο του box to box κεντρικού χαφ, καθώς τον είδαμε σε μία φάση μπροστά από την περιοχή του Τζολάκη και σε άλλη φάση μέσα στην περιοχή του Ντραγκόφσκι, να γυρίζει ιδανικά την μπάλα στον Ελ Κααμπί στο 90ο λεπτό και να τον βγάζει σε θέση γκολ, με εξουδετερωμένο τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

Στη φάση αυτή, που εκτυλίχθηκε ένα λεπτό πριν το 1-1 του ίδιου του Ελ Κααμπί, πρέπει να σταθούμε. Για δύο συγκεκριμένους λόγους.

Ο πρώτος έχει να κάνει για την επέμβαση-καμικάζι του στόπερ του ΠΑΟ, του Τούμπα, που έσωσε την εστία του με ένα φοβερό τάκλιν. Μόνο που εξίσου φοβερό είναι ότι τέσσερις ημέρες νωρίτερα, σε μία φάση καρμπόν και κυρίως στο ίδιο λεπτό, το 90ο, στο Καραϊσκάκη, ο στόπερ της Πάφου, ο Γκόλνταρ, με μία παρόμοια επέμβαση-καμικάζι είχε σώσει την εστία του στο πλασέ του Ταρέμι!!! Σε δύο συνεχόμενα δηλαδή μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο σέντερ φορ του, τη μία ο Ταρέμι, την άλλη ο Ελ Κααμπί, χάνει μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, πλασάροντας από τη μικρή περιοχή, με αντίπαλο στόπερ να κάνει την απόκρουση του αγώνα.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την παραπάνω φωτογραφία. Συγνώμη δηλαδή, εδώ ο Ελ Κααμπί δεν έπρεπε να πασάρει δίπλα του στον αμαρκάριστο Ταρέμι; Η, στον ευρισκόμενο λίγο πίσω του, παντελώς μόνο του Έσε; Γιατί να σουτάρει ενώ έχει ακριβώς μπροστά του δύο αντίπαλους αμυντικούς; Ειδικά όταν το ματς είναι στο 90’ κι ο Ολυμπιακός χάνει;

Ισχύει ακριβώς το ίδιο με ό,τι είχα γράψει για τον Ποντένσε, που είχε κάνει το ίδιο και χειρότερο στο 0-0 με την Πάφο στο 68ο λεπτό, όταν αντί να πασάρει στους εντελώς αμαρκάριστους δεξιά του Ελ Κααμπί και Ταρέμι, σούταρε πάνω στον πρώτο αμυντικό που βρέθηκε μπροστά του: Όσο οι ακριβοπληρωμένοι σταρ του Ολυμπιακού κοιτάζουν πρώτα να γίνουν αυτοί ήρωες, τόσο θα την πληρώνει η ομάδα.

Υπό αυτή την έννοια μάλιστα, αξίζει ένα παραπάνω μπράβο στον Ταρέμι, που ένα λεπτό μετά από τη φάση του 90ου λεπτού, δεν το «κράτησε» και πάσαρε με τη μία και ωραία στον Ελ Κααμπί, που ισοφάρισε. Με τον Μαροκινό μάλιστα να «κατανοεί» την ορθή επιλογή του συμπαίκτη του και στο 94’ να επιχειρεί, έστω χωρίς επιτυχία, να του ανταποδώσει, προσπαθώντας να τον βγάλει σε θέση βολής.

Όπως ασφαλώς πρέπει ένα μπράβο στον Ελ Κααμπί για την ψυχραιμία με την οποία ενήργησε στη φάση της ισοφάρισης. Διότι, ήταν 92ο λεπτό κι ο Ολυμπιακός έχανε σε ντέρμπι. Χρειάζεται να έχεις κότσια για να το κάνεις το γκολ, ειδικά σε μία βραδιά στην οποία νωρίτερα είχες χάσει τέσσερις από καλές έως μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρεις. Εκεί η μπάλα καίει. Και στη Λεωφόρο καθοριστικό γκολ του Ολυμπιακού από το 90’ και μετά μπαίνει ένα κάθε δεκαετία! Του Τζόλε το πέναλτι στο 1-1 το 2002, του Μήτρογλου στο 1-0 το 2013 και τώρα του Ελ Κααμπί στο 1-1 το 2025. Κι αν αυτό λέει κάτι, και το 2002 και το 2013 ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρωτάθλημα…

Όπως πρέπει να πιστώσουμε στον Ποντένσε ότι μετά την απαράδεκτη εκείνη επιλογή του στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν πάρα πολύ ομαδικός στο ντέρμπι. Όχι μόνο πάρα πολύ καλός, αλλά και ομαδικός-σε σημείο που ο ίδιος δεν τελείωσε καμία φάση (!), συνεχώς πασάροντας σε συμπαίκτες του. Ήταν μία ηγετική παρουσία του «κοντού», που σε κάποια στιγμή έκλεψε μία μπάλα και κέρδισε και φάουλ, ενώ στη φάση του 1-1 πραγματικά έκανε ενέργεια επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρεμπιπτόντως, να θυμίσω ότι ο Ποντένσε στα δύο αμέσως προηγούμενα παιχνίδια του εναντίον του Παναθηναϊκού είχε επίσης κινήσεις παγκόσμιας κλάσεις με γκολάρα τόσο στο Καραϊσκάκη στο 1-3 του Παναθηναϊκού, όσο και στη Λεωφόρο στο 2-2 από 0-2 του Ολυμπιακού. Σαν να «φτιάχνεται» κόντρα στους «πράσινους»!

Άσχετο: Άλλαξε θέση ο Συλαϊδόπουλος στον Ντόϊ στο χθεσινό Μπενφίκα-Ρίο Άβε 1-1. Από στόπερ τον έβαλε αμυντικό χαφ κι ο διεθνής άσος ήταν εξαιρετικός. Ο Ντόϊ σε αυτή τη θέση είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, αλλά ο Μίτσελ τον έκανε στόπερ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν κακός ο Στρεφέτσα στη Λεωφόρο. Ήταν «ενοχλητικός» για την αντίπαλη άμυνα και κάποιες φορές γύρισε πίσω κι έκοψε, έχοντας και το μειονέκτημα να παίζει από το 21ο λεπτό με κίτρινη κάρτα και με ένα διαιτητή που όλοι είδαμε τι ρόλο έπαιζε…

Εκείνα τα δύο σουτ του Βραζιλιάνου, το ένα με το αριστερό στο 40’ (προϊόν καλής κίνησης) κι ένα στο 45+2’ (προϊόν καλής πάσας του Ρέτσου), δεν ήταν καθόλου άσχημα, έστω κι αν το πρώτο το μπλόκαρε ένας αμυντικός και το δεύτερο έφυγε άουτ. Επιπλέον η σέντρα που έκανε αμέσως μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, με τον Ελ Κααμπί να αστοχεί στην κεφαλιά του από το δεύτερο δοκάρι, ήταν πραγματικά επικίνδυνη. Και πολύ ωραία βρήκε ο Στρεφέτσα τον Ελ κααμπί με κεφαλιά-πάσα, εκεί που ο Μαροκινός πλάσαρε με το δεξί ψηλά στη γωνία του Ντραγκόφσκι κι αυτός έδιωξε σε κόρνερ.

Δεν λέω ότι έθελξε και γοήτευσε ο Στρεφέτσα, λέω όμως ότι «ήταν εκεί». Να δημιουργήσει και να εκτελέσει. Μεγάλος ντριμπλέρ δεν φαίνεται να είναι, αλλά ακόμη κι έτσι, με καλύτερη χημεία και ανεβάζοντας την ψυχολογία του, νομίζω ότι θα δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι