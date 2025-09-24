Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Νέα... ΕΣΣΟ στην Τρίπολη!» για τον Ολυμπιακό στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα.

Livesport: «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό, τι ισχύει στο θέμα του προπονητή.

Φως των σπορ: «Ολικό λίφτινγκ» από τον Μεντιλίμπαρ απέναντι στον Αστέρα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έχω κάτι για σένα», ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει να βρει πως θα αξιοποιήσει καλύτερα τον Ποντένσε.

Ώρα των σπορ: «Νίκη με Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο!» θέλει απόψε η ΑΕΚ.