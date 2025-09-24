Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (24/9) στο Gazzetta
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Νέα... ΕΣΣΟ στην Τρίπολη!» για τον Ολυμπιακό στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα.
Livesport: «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό, τι ισχύει στο θέμα του προπονητή.
Φως των σπορ: «Ολικό λίφτινγκ» από τον Μεντιλίμπαρ απέναντι στον Αστέρα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έχω κάτι για σένα», ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει να βρει πως θα αξιοποιήσει καλύτερα τον Ποντένσε.
Ώρα των σπορ: «Νίκη με Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο!» θέλει απόψε η ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.