Μίλαν - Ελλάς Βερόνα 3-0: Πάρτι και...κορυφή για τους Ροσονέρι

Μανώλης Μακρόπουλος
ΜΙΛΑΝ

Με τον Κρίστοφερ Ενκουνκού να σκοράρει δις, η Μίλαν επικράτησε εύκολα 3-0 της Ελλάς Βερόνα και βρίσκεται έστω και προσωρινά στην κορυφή του Καμπιονάτο.

Με ιδανικό τρόπο «έκλεισε» το 2025 η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, καθώς επικράτησε με 3-0 της Ελλάς Βερόνα στο Σαν Σίρο, για την 17η αγωνιστική της Serie A και πάτησε -προσωρινά- κορυφή με 35 πόντους, περιμένοντας αργότερα «στραβοπάτημα» της συμπολίτισσας Ίντερ (παίζει στην έδρα της Αταλάντα).

Η Μίλαν έφτασε τις 10 διαδοχικές νίκες κόντρα στην ομάδα από τη Βερόνα, ενώ θυμίζουμε πως έχει και αγώνα λιγότερο, λόγω της συμμετοχής της στο Σούπερ Καπ. Σκόρερς οι Πούλισικ και Ενκουνκού.

Το ματς:

image

Το πρώτο μέρος ήταν περισσότερο ένα «παιχνίδι νεύρων» παρά ποδοσφαίρου, καθώς η Ελλάς Βερόνα με την αμυντική της στάση δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να απειλήσουν, παρά μόνο με μακρινά σουτ δίχως κάποια τύχη. Ωστόσο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η λύση ήρθε από στημένη φάση.

 

Ο Μόντριτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ραμπιό πήρε την κεφαλιά και ο Πούλισικ με κοντινό τελείωμα στο δεύτερο δοκάρι έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του β' μέρους, οι «Ροσονέρι» κέρδισαν πέναλτι για τράβηγμα στον Ενκουνκού. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και «ψαρεύοντας» τον Μοντιπό τον έστειλε στην άλλη γωνία για το 2-0 στο 48'. Ο 28χρονος «χτύπησε» και πάλι 5 λεπτά αργότερα (53') αφού μετά το σουτ του Μόντριτς που σταμάτησε στο δοκάρι, έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 3-0 που έμμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Η βαθμολογία της Serie A

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

