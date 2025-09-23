Η ΑΕΚ του Νίκολιτς και ο Γιόβιτς...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την εξέλιξη του αγωνιστικού πρότζεκτ του Σέρβου τεχνικού και εστιάζει στην κατάσταση του διεθνούς Σέρβου φορ!

Εκτιμώ πως έχουμε μια πρώτη σαφή εικόνα για τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και δεν αναφέρομαι στα αποτελέσματα καθαρά των αγώνων τα οποία είναι εξαιρετικά. Αν κάνουμε άλλωστε focus μόνο σε αυτά, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είμαστε σούπερ ικανοποιημένοι με τα όσα έχουμε δει και πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο: ο Δικέφαλος έχει δώσει 11 ματς σε επίσημο επίπεδο, εντός και εκτός συνόρων, έχοντας πετύχει επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, κοινώς δίχως να έχει ήττα ακόμη. Στην Ευρώπη δε είχε μόνο απαιτητικά ματς και όφειλε να πετύχει μεγάλα πρέπει, με μεγαλύτερο της πρόκρισης και συμμετοχής στην League phase του Conference League, δίχως δεύτερη ευκαιρία και ενώ βρισκόταν σε διαδικασία δημιουργίας και ...χτισίματος. Γεγονός πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα δύσκολο για να ανταποκριθεί μια ομάδα που δεν είχε μάλιστα και εύκολες κληρώσεις, το αντίθετο μάλιστα, με τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο της την Άντερλεχτ...

Δεν γίνεται και δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως η ΑΕΚ ήταν η μοναδική από τις ομάδες τις υπόλοιπες του ανταγωνισμού, η οποία προχώρησε σε αντικατάσταση του προπονητή της και άρα επεδίωκε να χτιστεί από την αρχή, ευτυχώς υπό τον Μάρκο Νίκολιτς που υπέδειξε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και επέλεξε έπειτα από τη συνάντηση που είχε μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένα σχέδιο που προκρίθηκε με ποδοσφαιρικό τρόπο και έως τώρα δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό τον ιδιοκτήτη του club και φυσικά τον διευθυντή ποδοσφαίρου στον οποίο έδωσε τα ...κλειδιά του αγωνιστικού σχεδιασμού το μεγάλο αφεντικό! Η ΑΕΚ του Σέρβου τεχνικού μην έχοντας φτάσει στην περίοδο για την οποία εξήγησε ο ίδιος ο προπονητής του Δικέφαλου ότι δεν θα ανησυχεί, εκεί γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου, έχει αποδείξει ήδη πως βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και έχει τεράστια προοπτική εξέλιξης συνολικά του αγωνιστικού πρότζεκτ.

Ένα συμπέρασμα το οποίο δεν προκύπτει αποκλειστικά από το αήττητο σερί που τρέχει, αλλά από την εικόνα και εξέλιξη του αγωνιστικού σχεδίου του Νίκολιτς στο χορτάρι, ματς με ματς: αυτό είναι που έχει και μεγαλύτερη σημασία στο τώρα που βρισκόμαστε, μεγαλύτερη και από το αποτέλεσμα, όπως μας απέδειξε η αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Λάρισα και η εικόνα των "κιτρινόμαυρων" με παιχνίδι κυριαρχίας και ουσίας στην ανάπτυξη, στη δημιουργία, στην παραγωγή φάσεων, στη συνοχή των γραμμών, στην ανταπόκριση στη τακτική και πολλά ακόμη. Η πρόοδος και η εξέλιξη είναι θεωρώ μεγαλύτερη του αναμενόμενου και του προσδοκώμενου μα έπαιξαν ρόλο και τα αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι... ταΐζει το πρότζεκτ ένα σημαντικό αήττητο σερί το οποίο συνδυάζεται στην Ευρώπη με προκρίσεις και στο πρωτάθλημα με την κορυφή ακόμη κι αν είναι πάρα πολύ νωρίς (κανείς άλλωστε δεν υποστηρίζει πως η Ένωση με την εικόνα της έως τώρα είναι φαβορί για νταμπλ)!

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς απέδειξε ότι μπορεί και θέλει να υποστηρίξει το ρόλο της πρωταγωνίστριας αν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο εξέλιξης και αγωνιστικής προόδου. Έπειτα η κουβέντα που συνοδεύει όλο αυτό είναι και το να έρθουν τα περισσότερα γκολ που αξίζει να βρει η ομάδα βάση εικόνας και απόδοσης. Γίνεται focus για τον λόγο αυτό στο φορ και πιο συγκεκριμένα στον Λούκα Γιόβιτς επειδή δεν κατάφερε να αξιοποιήσει σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στην Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ τις στιγμές που του δημιούργησαν οι συμπαίκτες του, με σπουδαιότερη την φάση από την σκαφτή πάσα του Μάνταλου, όπου ο διεθνής Σέρβος φορ έκανε σούπερ πάρσιμο με το στήθος, αλλά και κακό τελείωμα! Είναι όμως λογικό να ανοίγει κουβέντα για τον Γιόβιτς και τις ικανότητές του (δεν αναφέρομαι καν στα άναρχα ποδοσφαιρικά σχόλια των άμπαλων στα social).

Ειλικρινά το σημειώνω: όσοι είδαν την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Λάρισα με αντίπαλο την ΑΕΛ και έμειναν στις χαμένες φάσεις, όπου η μία συνιστούσε τεράστια ευκαιρία για τον Γιόβιτς, αλλά δεν είδαν τη συνολική του εικόνα και απόδοση, πραγματικά βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, κάτι πολύ καλό για την Ένωση αν συμβαίνει από τους αντιπάλους της. Αλλά κάτι πολύ χαζό και ποδοσφαιρικά ανώμαλο όταν προκύπτει από τους δικούς της φίλους. Ο Σέρβος φορ έβγαλε με άνεση το 90λεπτο, είχε συμμετοχή στις επιθέσεις της ΑΕΚ με σούπερ σπάσιμο της μπάλας στα άκρα και οδήγημα αυτής (κουβάλημα) όταν αυτό απαιτούνταν και δυνάμεις που το κορμί του, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη εκεί που πρέπει, δεν επιτρέπει να τον μαρκάρεις σωστά με το σώμα! Στην αναμέτρηση δε με την ΑΕΛ θα είχε αποδειχθεί και καθοριστικός-σημαντικός αν γινόταν το αυτονόητο και στο 67' έβλεπε την κόκκινη κάρτα ο Παντελάκης (με το σκορ ήδη στο 0-1 θα έμενε η Λάρισα με 10 παίκτες, περισσότερο αλλοίωση αποτελέσματος και από μη υπόδειξη πέναλτι)!

Ο Γιόβιτς όπως και η ΑΕΚ του Νίκολιτς μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου και προς τον Νοέμβριο θα μας δώσουν περισσότερα για να γράψουμε και αναδείξουμε...