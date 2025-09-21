Δείτε τα τέσσερα γκολ, τις δυο αποβολές και τις καλύτερες φάσεις από τη μεγάλη νίκη του Λεβαδειακού επί του ΟΦΗ με 4-0.

Ματς - όνειρο για το Λεβαδειακό και... εφιάλτης για τον ΟΦΗ. H ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισε με «φόρα» από τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ και επικράτησε με 4-0 κόντρα στο σύνολο του Μίλαν Ράσταβατς, το οποίο αγωνίστηκε με εννέα παίκτες.

Το ματς... στράβωσε από νωρίς για τον ΟΦΗ, καθώς βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ από το 21ο δευτερόλεπτο. Μετά από λάθος του Μπόρχα ο Λεβαδειακός έφυγε στην αντεπίθεση, ο Όζμπολτ γύρισε την μπάλα και ανενόχλητος ο Λαγιούς πλάσαρε για το 1-0.

Στο 26ο λεπτό έπειτα από ασυνεννοησία Λαμπρόπουλου - Χριστογεώργου ο τερματοφύλακας των Κρητικών βρήκε την μπάλα με το χέρι εκτός περιοχής και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους ο Τιάγκο Νους «καταδίκασε» την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για πάτημα στον Τσόκαϊ.

Στο 69' Παλάσιος έκανε το γύρισμα και ο Όζμπολτ με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα των Βοιωτών. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 79', ο Βήχος πέρασε την μπάλα στον Πεντρόζο στην περιοχή, ο μεσοεπιθετικός του Λεβαδειακού απέφυγε τον Λαμπρόπουλο και πλάσαρε τον Λίλο για το 3-0. Στο 83' ο Τσόκαϊ έβγαλε τη σέντρα και ο Μανθάτης με κεφαλιά διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 4-0.