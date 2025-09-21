Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Λεωφόρο (21/9, 21:00) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ντέρμπι αποδείξεων!» απόψε στη Λεωφόρο.

Livesport: «Στη Λεωφόρο του πάθους» το ντέρμπι «αιωνίων».

Φως των σπορ: «Φλόγα νίκης» στον Ολυμπιακό ενόψει ντέρμπι, «Σε κατάσταση συναγερμού...» ο Παναθηναϊκός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «11 κομάντος για το... +11» του Ολυμπιακού απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο.

Ώρα των σπορ: «Πίστη & πάθος για το ''2''» στην ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΛ.