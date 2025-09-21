Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (21/9) στο Gazzetta
Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Λεωφόρο (21/9, 21:00) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ντέρμπι αποδείξεων!» απόψε στη Λεωφόρο.
Livesport: «Στη Λεωφόρο του πάθους» το ντέρμπι «αιωνίων».
Φως των σπορ: «Φλόγα νίκης» στον Ολυμπιακό ενόψει ντέρμπι, «Σε κατάσταση συναγερμού...» ο Παναθηναϊκός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «11 κομάντος για το... +11» του Ολυμπιακού απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο.
Ώρα των σπορ: «Πίστη & πάθος για το ''2''» στην ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΛ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.