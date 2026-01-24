Με την Ελεάννα Χριστινάκη να ξεχωρίζει, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Ανόρθωσης Βόλου με 93-57 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου και έφτασε χωρίς δυσκολία στη νίκη με 93-57, στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν από νωρίς με το πόδι στο γκάζι, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα του Βόλου, φτάνοντας άνετα στο θετικό αποτέλεσμα. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 11-2, ενώ η Ανόρθωση παρέμεινε στο 1-12.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Πειραιά ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής (19’23’’), προσθέτοντας ακόμη 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την πλευρά της Ανόρθωσης Βόλου, ξεχώρισε η Μίνγκο, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31’16’’ συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 57-32, 79-45, 93-57

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 μπλοκ), Γιακούμπκοβα 13 (3/3 τρίποντα, 2 μπλοκ), Νικολοπούλου 2 (8 ασίστ), Γούλφολκ 2, Καρλάφτη 10 (1/5 τρίποντα), Κριβάσεβιτς 11 (5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Δίελα 1, Μπενέκη 4 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χριστινάκη 25 (2/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Κολλάτου 7 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ράμπερ 6 (5 ριμπάουντ), Ντάλα 6 (2/6 τρίποντα).

ΑΝΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ (Στρατίκης): Μίνγκο 27 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σουλτάνη 5 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Τρούλη, Σιουμουρέκη 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Σαμαντά 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κουτσουνούρη 5 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Φωνιαδάκη 2, Τόμπσον 6 (3/12 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Μπατλ 4 (2/9 δίποντα, 7 ριμπάουντ)

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, το οποίο άνοιξε η αυλαία της 15ης αγωνιστικής ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε με 101-69 του ΠΑΟΚ. Για τον Πρωτέα η Ράιαν είχε 28 πόντους και 17 ριμπάουντ και για τον ΠΑΟΚ Μανίς και Γουίλιαμς από 14.

