Ανακοίνωση ΑΕΛ Novibet για τον κόσμο της: «Είναι απαραίτητο άπαντες να επιδείξουμε υπευθυνότητα και προσοχή»

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την 4η Αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, με αντίπαλο την ΑΕΚ την Κυριακή 21/09, 17:30, στο AEL FC ARENA.

Η ανακοίνωση από την ΑΕΛ Novibet προς τον κόσμο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σας προσκαλεί στην 4η Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΚ την Κυριακή 21/09, 17:30, στο AEL FC ARENA!

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αισθάνεται την ανάγκη να επιστήσει την προσοχή όλων των Λαρισαίων φιλάθλων στην πλήρη εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και της αγωνιστικής περιόδου, με τα νέα μέτρα τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την παρουσία κοινού στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι απαραίτητο άπαντες να επιδείξουμε υπευθυνότητα και προσοχή, ακόμη και για τον διπλανό συνοπαδό μας, καθώς τα νέα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης προβλέπουν βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα, όχι μόνο για τις ΠΑΕ αλλά και για το ΑΦΜ του εκάστοτε φιλάθλου.

Όλοι μαζί, ενώνουμε τις φωνές μας με στόχο να δούμε ξανά τη Βασίλισσα του Κάμπου εκεί όπου όλοι ονειρευόμαστε! Σας καλούμε από νωρίς να κατακλύσουμε το AEL FC ARENA και να αποδείξουμε, για μία ακόμη φορά, σε όλη την Ελλάδα πως η Λάρισα ζει και αναπνέει για την ΑΕΛ Novibet!

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 15:30, ενώ το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της More.com θα «κλείσει» στις 17:00. Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του αγώνα δεν θα υπάρχει προπώληση εισιτηρίων έξω από το γήπεδο.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα κυλικεία του γηπέδου λειτουργούν και εξυπηρετούν κανονικά τους φιλάθλους. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο με καφέ, τρόφιμα ή λοιπά είδη, καθώς την αποκλειστική προμήθεια των θεατών έχουν αναλάβει τα κυλικεία μας, τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα.

Ταυτοπροσωπία

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ή εισιτηρίων ημέρας για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ, κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, οφείλουν να επιδεικνύουν:

Το εισιτήριο τους (αυστηρά προσωπικό), μέσω της εφαρμογής gov wallet,

Καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, σε περίπτωση χρήσης του εισιτηρίου από τρίτο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000€ τόσο στον κάτοχο όσο και στο άτομο που έκανε χρήση.