Άρης: Από διπλό σε…διπλό!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta για το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο θα κυνηγήσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του και παράλληλα αφήνει…μπασκετικές πινελιές!

Ο Άρης απέναντι στην Κηφισιά δίνει το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μία εβδομάδα. Το τρίτο παιχνίδι για τον Μανόλο Χιμένεθ, το τρίτο παιχνίδι εκτός έδρας, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που θέλει και πρέπει να κερδίσει για να βελτιώσει και άλλο την βαθμολογική του θέση μετά την γκέλα με τον Παναιτωλικό που μπορεί να…σβηστεί μόνο με κάποιο μεγάλο διπλό σε έδρα ενός εκ των άλλων μεγάλων.

Η αλήθεια είναι ότι το καλό ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ έχει φέρει μία ηρεμία στο αγωνιστικό τμήμα και μία αισιοδοξία ότι ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να διαφοροποιήσει την εικόνα, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητα μίας ομάδας που τον Ιούλιο αποκλείστηκε από κάποια Αράζ και την δεύτερη αγωνιστική έχασε από μία ομάδα που φέτος θα παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία.

Προφανώς και δεν έχει πετύχει τίποτα παραπάνω από το να βλέπουμε μία ομάδα με μεγαλύτερη διάθεση μέσα στο γήπεδο και με παίκτες που αν μη τι άλλο έχουν διακριτούς ρόλους, ενώ παράλληλα αγωνιστικά έχουν αλλάξει στοιχεία του παιχνιδιού που ξεκάθαρα έχει παρέμβει με συγκεκριμένες οδηγίες. Τα στόπερ δεν επιζητούν πλέον την μεγάλη μπαλιά (γιόμα στην…λαικήν), τα μπακ ανεβαίνουν εναλλάξ και μόνο κατόπιν οδηγιών και φυσικά στα χαφ ο Ράτσιτς (και στο δεύτερο ημίχρονο στο

Αγρίνιο ο Μόντσου) έχει δίπλα του ένα χαφ να τρέχει (Γαλανόπουλο στο Περιστέρι, Βοργιαζίδη στο Αγρίνιο).

Με συνταγή…Περιστερίου ή έχει και άλλες εκπλήξεις;

Λογικά κόντρα στην Κηφισιά ο Χιμένεθ θα επιλέξει συνταγή…Περιστερίου γιατί και οι τυπικά γηπεδούχοι θα παίξουν πίσω από την μπάλα, όπως έκανε και ο Ατρόμητος. Είναι θετικό για τον Άρη ότι η ομάδα των Βορείων Προαστίων κέρδισε τον Παναθηναϊκό και επομένως άπαντες θα είναι υποψιασμένοι. Είναι μαχητές της Κηφισιάς, στηρίζονται στην διάθεση και την ικανότητα της ομαδικής προσπάθειας και της αλληλοκάλυψης.

Τον Παναθηναϊκό όμως τον κέρδισαν λόγω της ολοκληρωτικής αφέλειας του προπονητή του και ξεκάθαρα γιατί τους υποτίμησαν. Ο Άρης ακριβώς για αυτό πρέπει να μπει σοβαρός, με πάθος από το πρώτο λεπτό και να έχει μία απόδοση ανάλογη της νίκης του στο Περιστέρι. Είναι αναποδιά ότι λείπουν πολλοί παίκτες που μεσοεπιθετικά θα έδιναν μεγαλύτερη ώθηση. Πέρεθ, Αλφαρελά πρώτιστα και Καντεβέρε, Δώνης, Γένσεν θα δυναμώσουν πάρα πολύ την ομάδα και τα άκρα της μεσοεπιθετικά όταν με το καλό επιστρέψουν.

Η ενεργοποίηση του Σίστο έχει βοηθήσει, αλλά προφανώς δεν είπε τυχαία ο Χιμένεθ ότι θα ήθελε να δει τον Σίστο της La Liga. Όπως ο Άρης θα επικεντρωθεί στα ατού της

Κηφισιάς και κυρίως τον Τετέι, έτσι και ο Λέτο είναι υποψιασμένος πλέον ότι υπάρχει ο Ντούντου, υπάρχει ο Σίστο, που ο Βόκολος δεν περίμενε καν ότι θα παίξουν. Αυτούς όμως θα έχει ο Άρης που λογικά θα πάει με συνταγή Περιστερίου, αλλά πλέον με τον Γαλανόπουλο να μπορεί προφανώς να παίξει και λίγο παραπάνω και ίσως τον Βοριαζίδη να είναι σιγά, σιγά μία ακόμα επιλογή και λύση για τα χαφ.

Ο Μορουτάν επίσης θέλει παιχνίδια για να βρει ρυθμό, ο Άλβαρο θα δοκιμάσει πριν το παιχνίδι αν θα είναι «ΟΚ», ο Μεντίλ και ο Τεχέρο δεν ξεκίνησαν την Τετάρτη για να παίξουν σήμερα, Μορόν, Μόντσου, Ράτσιτς έπαιξαν ένα ημίχρονο, ενώ ο Διούδης θα επιστρέψει κάτω από τα γκολποστ. Εν ολίγοις ο Χιμένεθ θα προσπαθεί να κρατήσει μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές του και περιμένοντας την επιστροφή των θεωρητικά βασικών επιλογών του, να περιορίσει τις απώλειες στον βαθμολογικό πίνακα.

Θεωρητικά η πιο δύσκολη αποστολή είναι στο Αγρίνιο κόντρα στην Κηφισιά και για αυτό θα χρειαστεί να επιστρατεύσει το δυνατό του σημείο. Καλή ψυχική προετοιμασία,

καλά αποδυτήρια-που πάντα είναι καλά στο ξεκίνημα ενός προπονητή, για να μην κοροιδευόμαστε-και κυρίως θετικά αποτελέσματα.

Βέβαια με Χιμένεθ ως τώρα έχουμε δύο στις δύο ενδεκάδες…έκπληξη, αλλά σίγουρα και σφικτός θα είναι ο Άρης και με στόχο πρώτα να κρατήσει το μηδέν και στην συνέχεια να βρει ένα γκολ με την ποιότητα των… αναπληρωματικών εξτρέμ του (αφού οι βασικοί είναι τραυματίες). Μην ξεχνάμε τον Μορόν που με Χιμένεθ θυμίζει τις εμφανίσεις που έκανε στο πρώτο εξάμηνο του στον Άρη.

Τι έκανε τότε πέρα από το να σκοράρει, που το κάνει μέχρι και σήμερα non stop; Όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο και όχι…μπάλα το βλέπουν ξεκάθαρα. Έχει διάθεση, όρεξη και…τρέχει, πιέζει, χαμογελάει, πανηγυρίζει. Και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται παρά να πιστωθεί στον Χιμένεθ αρχικά. Και γράφω αρχικά γιατί το κλειδί είναι η διάρκεια. Εκεί που θα κριθεί και όλη η χρονιά… Αρχικά όμως διπλό στην Κηφισιά (που θα παίξει στο Αγρίνιο…)!

ΥΓ1 Ο Άρης θα έχει και ένα ακόμα κίνητρο σήμερα, αλλά και μια έξτρα βοήθεια. 500+ φίλοι της ομάδας θα πάρουν θέση στο πεταλάκι για να δώσουν έξτρα ώθηση στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ. Και με δεδομένη την πίκρα που έχουν δώσει στον κόσμο, σήμερα πρέπει στην επιστροφή να χαμογελάνε…

ΥΓ2 Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα για την ομάδα μπάσκετ. Ο ίδιος ο προπονητής μετά από την χθεσινή φιλική νίκη επί του Περιστερίου (πολύ πιο αδύναμο από πέρσι) σημείωσε ότι η ομάδα είναι πολύ μακριά από αυτό που ο ίδιος θέλει. Πολύς κόσμος έχει την αίσθηση ότι η αλλαγή σελίδας στο τμήμα θα γίνει και αγωνιστικά

με…μαγικό ραβδί και με εκατομμύρια που θα ξοδεύονται αλόγιστα. Έχουμε σημειώσει πολλές φορές ότι η χρονιά φέτος θα είναι μεταβατική, με στόχο να γίνει μία καλή ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη και την ίδια στιγμή θα οριοθετηθούν σημαντικοί στόχοι, μηδενισμού των χρεών και φυσικά το θέμα του γηπέδου.

Προφανώς και θέλουμε να δούμε και καλό μπάσκετ, προφανώς και αποτελέσματα, αλλά μην γίνει το λάθος οι υψηλές προσδοκίες και τα…αυτοκρατορικά θέλω να βάλουν αυτοκαλάθι. Όπως φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επισημαίνονται με καλόπιστη κριτική οι όποιες αγωνιστικές αδυναμίες με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Τις λύσεις όμως σε αυτό καλούνται να τις βρουν ο κ. Ζήσης με τον προπονητή της ομάδας που τυγχάνουν της απόλυτης εμπιστοσύνης και στήριξης του κόσμου. Και αυτό στον Άρη είναι μία τεράστια παρακαταθήκη…

Προσωπικά βλέποντας το παιχνίδι με το Περιστέρι έχω άποψη. Δεν θα βιαστώ για…συστήματα, ούτε και παίκτες άστοχους ή εύστοχους. Κριτική για όλα αυτά μετά τα πρώτα 3-4 παιχνίδια…

ΥΓ4 Γιατί μου έχει κολλήσει ότι θα σκοράρει ο Ράτσιτς σήμερα;