Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Παναιτωλικό, στα ημιτελικά με ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ατρόμητος.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε αποκλεισμό σοκ στο Κύπελλο Super League Κ19 από τον Παναιτωλικό στα πέναλτι.

Οι Αγρινιώτες πέρασαν στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέταξε εκτός τον Ολυμπιακό. Ο Άρης και ο Ατρόμητος επίσης κέρδισαν τα δύο εισιτήρια, αφού νίκησαν ΑΕΛ Novibet και Βόλο, αντίστοιχα και θα παίξουν μεταξύ τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς: «Τον αποκλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι γνώρισε η Κ19 του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Κυπέλλου Super League Κ19 από τον Παναιτωλικό εκτός έδρας. Οι Πράσινοι ήταν καλύτεροι στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν.

Με την έναρξη του αγώνα ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από το 1-0. Ο Τερζής βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αστόχησε, με τον Νεμπή στην επαναφορά να μην καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους οι Πράσινοι διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δίχως όμως να βρουν τον δρόμο για τα δίχτυα.

Στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ρεμούνδος έκανε υπέροχη κάθετη στον Νεμπή, ο οποίος πήρε την κόντρα από τον τερματοφύλακα, όμως κόπηκε την τελευταία στιγμή από την άμυνα. Στη συνέχεια του αγώνα το Τριφύλλι είχε κι άλλες καλές στιγμές, τις οποίες όμως δεν μετουσιώσε σε γκολ.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Παναιτωλικό να παίρνει την πρόκριση με σκορ 4-3 στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Super League Κ19.

Παναιτωλικός: Παπαζώης, Μεγγίδης, Ασημακούλας, Λαζαρίδης, Γκορόγιας, Αθανασόπουλος, Γέρνας, Αλμπάνης, Χότζα, Κακιώνης, Γκοντζάι.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος, Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (75' Σώκος) , Μαρκεζίνης (42' Ρεμούνδος), Νεμπής, Ιωάννου, Ανδριώτης (60' Ζέκα)».

Ο Άρης λύγισε στην Λάρισα την τοπική ομάδα, επικρατώντας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου U19.

Σε αναμέτρηση με αρκετές ευκαιρίες, ο Άρης κατάφερε να πάρει τη νίκη με τον Καραμανλή στο 19' και στο 43'.

Η Λάρισα μείωσε στο 75', ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Άρης: Ατρείδης, Δουπατσής (75' Παπαδόπουλος), Σιταράς, Γεωργιάδης, Αντωνιάδης, Μαυρόπουλος, Χαρούπας, Παπασαραφιανός (85' Κυριαζής), Παλούκης (75' Ντόου), Σουγιολτσής (63' Ζήτρος), Καραμανλής.

Ο Ατρόμητος επικράτησε του Βόλου με 3-0 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Η ομάδα του Περιστερίου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Χότζα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος πέτυχε δύο ακόμα γκολ. Ο Μπάτος διπλασίασε τα τέρματα στο 58ο λεπτό και ο Υζείρι διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 90', ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο του Ατρομήτου.

Ο Βόλος είχε καλές στιγμές στο παιχνίδι. Στο 28ο λεπτό ο Τσερεβελάκης αστόχησε σε σημαντική ευκαιρία, ενώ στο 72ο ο Παπαδημητρίου πλάσαρε, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω. Τρία λεπτά αργότερα, ο Δάσκαλος ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου σε εντυπωσιακή απόκρουση.

Ατρόμητος: Κατσαράς, Κοπανίδης, Δουκάκης, Τσαγδής, Φρέρης, Μάνδαλος, Κώτσης, Διαμαντάκος, Μαρνέζος, Χότζα, Σασσάνης.

Αλλαγές: Σαρηγιάννης, Μπάτος, Λειβαδάρος, Θεοδωρόπουλος, Υζείρι.

Βόλος: Παπαθανασίου, Θωμαΐδης, Κρομμύδας, Γυριχίδης (80' Σατρατζέμης), Σακελλάρης, Χιλά (68' Μπάντης), Παπαδημητρίου, Τσερεβελάκης, Αναστασόπουλος (68' Αιντινάι), Γκαράβελας (68' Δάσκαλος), Μπακαλίδης (75' Κυρίτσης).

Τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 4-3 πεν. (0-0 κ.δ.)

ΑΕΛ Novibet- Άρης 1-2

Ατρόμητος – Βόλος 3-0

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Άρης – Ατρόμητος

