Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Παναθηναϊκός ήθελε και πέρυσι το καλοκαίρι τον Ρεμπρόφ» (vid)

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους «Galacticos» του Gazzetta πως ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει και πέρυσι το καλοκαίρι τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Μετά την χθεσινή αποκάλυψη της είδησης πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Αθανασίου έφερε στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεσή του στους «Galacticos».

Εκείνος έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός τον είχε πλησιάσει και το περασμένο καλοκαίρι στο περιθώριο της προσπάθειάς του να κλείσει τον Μαουρίτσιο Σάρι. Οι «πράσινοι» αναγνώριζαν τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που είχε η περίπτωσή του και γι' αυτό δούλευαν παράλληλα και την υπόθεση του Ρεμπρόφ θέλοντας να έχουν κι ένα προχωρημένο plan b.

Αυτό δεν κατέστη δυνατόν, γι' αυτό και άφησαν τελικά την περίπτωση του Ουκρανού και πήγαν σε κείνη του Ντιέγκο Αλόνσο, που ήταν τελικά και ο άνθρωπος που έκατσε στην άκρη του πάγκου του «τριφυλλιού».

Διευκρίνισε δε πως ο Ρεμπρόφ αποτελεί εισήγηση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Παπαδημητρίου και ότι εκείνος έχει πει το «ναι» στο σύνολο της πρότασης που του έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός (πρότζεκτ και οικονομικό), όμως παραμένει το εμπόδιο της ομοσπονδίας.