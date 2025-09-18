Ο Χρήστος Κόντης θα καθίσει ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Κυπέλλου και η πορεία του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Χρήστος Κόντης καλείται ξανά να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Μετά τις δύο γκέλες με Λεβαδειακό και Κηφισιά ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Ρουί Βιτόρια και συνεχίζει τις συζητήσεις με τους υποψήφιους προπονητές, ώστε να μπορέσει να κάνει την καλύτερη επιλογή.

Μέχρι να το πετύχει, τα κάστανα από τη φωτιά κλήθηκε να τα βγάλει ξανά ο Κόντης. Ο 50χρονος (13/5/75) τεχνικός και πρώην συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο των πρασίνων, θα έχει και πάλι δίπλα του τον παλαίμαχο διεθνή παίκτη του Παναθηναϊκού Αλέξανδρο Τζιόλη. Τον Μάιο του 2024, λοιπόν, είχε κληθεί να πράξει το ίδιο μετά την αποχώρηση του Φατίχ Τερίμ. Με μία πολύ δύσκολη εποχή και πάλι, με τον κόσμο στα... κάγκελα, λόγω της απώλειας του πρωταθλήματος.

Η πρώτη κόντρα με Μεντιλίμπαρ

Φέτος με τους οπαδούς πάλι να είναι εξοργισμένοι, ο Κόντης συμφώνησε ν' αναλάβει. Κι επειδή η ζωή κάνει κύκλους και παιχνίδια μαζί, η πρώτη του αποστολή θα είναι και πάλι ντέρμπι αιωνίων! Στις 19/5/24 για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με νίκη θα τερμάτιζε στην τρίτη θέση. Διαφορετικά θα ήταν τέταρτος και θα κινδύνευε να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Παναθηναϊκός με τον Κόντη στον πάγκο έκανε ένα πολύ καλό ματς για μία ώρα. Στο 45' με πέναλτι του Μπακασέτα έγινε το 1-0 και στο 59' με τον Μπερνάρ το 2-0. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντεπιτέθηκε, στο 73' ο Ποντένσε μείωσε με θαυμάσιο σκαφτό σουτ και στο 81' ο Γιόβετιτς έγραψε το τελικό 2-2. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος κι έπρεπε να πάρει το Κύπελλο για να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Η κούπα με τον Άρη

Στις 25 Μαϊου 2024 ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Πανθεσσαλικό τον Άρη, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Σ' ένα δραματικό ματς και δευτερόλεπτα πριν πάει στην παράταση ο Βαγιαννίδης σκόραρε, οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 και πήραν τον τίτλο. Μαζί κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Κόντης στο σύντομο διάστημα, λοιπόν, έφερε εις πέρας την αποστολή του.

Η πορεία στη Σαουδική Αραβία

Ο Κόντης έκανε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του μετά τον Παναθηναϊκό. Στις αρχές Ιουλίου του 2024 μετακόμισε (με τον Τζιόλη) στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Φαϊχα. Μία ομάδα, όμως, που δεν είχε μεγάλο μπάτζετ. Ο Κόντης που είχε συνηθίσει ως βοηθός του Γιοβάνοβιτς τον πρωταθλητισμό, έπρεπε τώρα να παλέψει για την παραμονή.

Ο πιο ακριβός παίκτης που είχε στη διάθεσή του ήταν ο Κρις Σμόλινγκ, ο πρώην στόπερ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρόμα. Έχασε από τις μεγάλες ομάδες Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Αχλί, ενώ τέτοια εποχή, στις 20/9/24 ερχόταν ισόπαλος 0-0 με την Αλ Καλίτζ στην... ελληνική μονομαχία με τον Γιώργο Δώνη.

Ο Κόντης έμεινε μισό χρόνο στη Σαουδική Αραβία. Αποχώρησε στις 9/12/24 κι ενώ είχε 15 αγώνες στον πάγκο της Αλ Φαϊχα. Ο απολογισμός του ήταν 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες και τα τέρματα που πέτυχε η ομάδα του ήταν 14, ενώ δέχθηκε 23. Έκτοτε, είχε προτάσεις από διάφορους συλλόγους, αλλά δεν βρήκε κάτι που να ταιριάζει στη φιλοσοφία του κι επιστρέφει στη Λεωφόρο.

Ποιους θα συναντήσει ο Κόντης

Από το 2-2 με τον Ολυμπιακό στις 19/5/24 ο Κόντης δεν θα βρει 12 παίκτες. Από τους 20 που είχε πάρει στην αποστολή, μόνο οκτώ συνεχίζουν στο ρόστερ.

Στην ομάδα από εκείνο το ματς παραμένουν οι Γερεμέγεφ, Μαντσίνι, Μπακασέτας, Τσέριν, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ντραγκόφσκι, Τζούριτσιτς. Οι έξι πρώτοι ξεκίνησαν, ενώ ο Πολωνός τερματοφύλακας και ο Σέρβος εξτρέμ έμειναν στον πάγκο.

Από τους 20 της αποστολής έφυγαν οι Μπερνάρ, Πέρεθ, Αράο, Χουάνκαρ, Λοντίγκιν (ξεκίνησαν το ματς με τον Ολυμπιακό τότε), Ούγκο, Βαγιαννίδης, Ζέκα, Βιλένα, Σπόραρ, Παλάσιος, Βέρμπιτς (οι πέντε τελευταίοι ήταν και οι αλλαγές).