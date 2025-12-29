Αθανασίου στους «Galacticos»: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει δώσει το ''οκ'' για υπερβάσεις,τι ισχύει για αριστερό μπακ»
Στην επιστροφή των «Galacticos» μετά το διάλειμμα των εορτών των Χριστουγέννων, ο Νίκος Αθανασίου καταπιάστηκε με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού με αφορμή την μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη.
Εκείνος εξήγησε πως η κίνηση αυτή δεν έχει αλλάξει το γεγονός πως οι «πράσινοι» πάνε για πέντε μεταγραφές, δύο εκ των οποίων στην μεσαία γραμμή, τονίζοντας μάλιστα πως η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει δώσει την σχετική έγκρισή της για να γίνουν υπερβάσεις όποτε χρειαστεί. Μάλιστα, αποσαφήνισε πως αυτό αφορά περισσότερο τις θέσεις του αριστερού εξτρέμ και του 8αριου.
Όσον αφορά την περίπτωση του αριστερού μπακ ανέφερε πως υπάρχει μία περίπτωση αριστερού μπακ που δουλεύει η ομάδα, το όνομα της οποίας δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας και σ' αυτήν έχει πέσει όλο το βάρος. Ξεκαθάρισε όμως πως δεν πρόκειται για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
