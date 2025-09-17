Χωρίς τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΛ Novobet με την Ένωση καθώς λόγω εργασιών που γίνονται έξω από το βόρειο πέταλο η αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να απαγορεύσει την μετακίνηση των φίλων των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΛ Novibet από την πρώτη στιγμή της επιστροφής της στην Super League είχε ξεκαθαρίσει πως θα δίνει εισιτήρια σε φιλοξενουμένους φιλάθλους, καθώς και θα ζητάει για τους δικούς της. Αυτό όσον αφορά τα ματς στο AEL FC Arena θα γίνει από τα επόμενα, καθώς η αναμέτρηση με την ΑΕΚ θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο λόγος είναι πως μετά την αυτοψία που έγινε, έξω από τον χώρο της βόρειας εξέδρας που θα βρίσκονται και οι φίλοι των φιλοξενουμένων, υπάρχουν πολλά αδρανή υλικά από τα έργα που γίνονται προκειμένου όσοι έρχονται στην Λάρισα για το ματς να υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος να φτάνουν και να φεύγουν από το γήπεδο μέσω της οδού Καρδίτσης.

Με δεδομένο το ότι οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, η αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να μην δώσει τελικά άδεια και έτσι στο γήπεδο θα βρίσκονται μόνο φίλοι της ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17/9/2025, στις 14:00, μεταξύ στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και του υπευθύνου ασφαλείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Τσιόγκα Γεωργίου, έξω από το βόρειο πέταλο του AEL FC Arena και συγκεκριμένα κατά μήκος της εισόδου που καταλήγει στο γήπεδο από την οδό Καρδίτσης, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης της οδού διέλευσης, παρότι ξεκίνησαν, δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσσωρευμένων αδρανών υλικών για τις απαιτούμενες εργασίες, γεγονός που ελλοχεύει κίνδυνο πιθανής χρήσης τους από μεμονωμένους φιλάθλους.

Είναι προφανές, βάσει των προαναφερθέντων, ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας δεν μπορεί να επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ, τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στη διέλευση από την οδό Καρδίτσης, με την ύπαρξη της δεύτερης εισόδου-εξόδου φιλάθλων ως βασική προϋπόθεση για την άφιξη φιλοξενούμενων φιλάθλων και αφού απομακρυνθούν τα αδρανή υλικά, η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας δεν θα έχει λόγο να αποτρέψει την παρουσία φιλάθλων αντίπαλων ομάδων.

Κοινό μέλημα όλων είναι η ασφάλεια του φίλαθλου κοινού κατά την παρουσία του στο γήπεδο, εντός του αυστηρού πλαισίου που ορίζει ο αθλητικός νόμος».