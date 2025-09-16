Η απόλυση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, και το αργυρό μετάλλιο του Κάραλη στα πρωτοσέλιδα του σημερινού αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Λευτερία στο ΠΑΟ» το σχόλιο για τη κατάσταση του Παναθηναϊκού, «Μπαίνει ο Ρόντινεϊ» για τη προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Πάφου.

Livesport: «Τιάγκο Μόττα και Νούνο Εσπιρίτο Σάντος» για τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού, «Αργυρός θεός, Μανόλο» για το μετάλλιο του Κάραλη.

Φως των σπορ: «Εκρηκτικο δίδυμο», για Ταρέμι και Ποντένσε. «Παγκόσμιος Μανόλο», για το μετάλλιο του Κάραλη

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έλα θα μάθεις και άλλα», άγνωστη ιστορία σχετικά με τους προπονητές του Ολυπιακού, της Πάφου και του Ουνάι Έμερι.

Ώρα των σπορ: «Άσσοι στο μανίκι του», για τη δουλεία που έχει κάνει ως τώρα ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.