Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 1-0, χάρη στο γκολ του Κοϊτά.

Η ΑΕΚ συνεχίζει «απόλυτη» στο πρωτάθλημα, καθώς επικρησε του μαχητικού Λεβαδειακού στη Λιβαδειά με 1-0. Το «γόρδιο δεσμό»... έκοψε ο Κοϊτά με συρτό σουτ εκτός περιοχής, ύστερα από «κομπίνα» με τον Ελίασον σε φάουλ.

Ο Δικέφαλος είχε αρκετές φάσεις για να σκοράρει, όμως βρήκε απέναντι του έναν εξαιρετικό Γιούρι Λοντίγκιν.