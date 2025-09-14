ΑΕΚ: Το «κιτρινόμαυρο» πάρτι παικτών και Ενωσιτών στη Λιβαδειά (vid)

Μετά τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισαν με τους φίλους της ΑΕΚ που γέμισαν το γήπεδο της Λιβαδειάς.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να «λυγίσει» το Λεβαδειακό, όμως χάρη στο γκολ του Κοϊτά πήρε τη νίκη με 1-0 και έκανε το 3/3. Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός έστησαν... πάρτι με τους περισσότερους από 3.000 Ενωσίτες, οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο της Λιβαδειάς.

