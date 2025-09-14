Μετά τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισαν με τους φίλους της ΑΕΚ που γέμισαν το γήπεδο της Λιβαδειάς.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να «λυγίσει» το Λεβαδειακό, όμως χάρη στο γκολ του Κοϊτά πήρε τη νίκη με 1-0 και έκανε το 3/3. Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός έστησαν... πάρτι με τους περισσότερους από 3.000 Ενωσίτες, οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο της Λιβαδειάς.