Εισιτήριο ούτε για... δείγμα δεν έχει μείνει για το αποψινό παιχνίδι μεταξύ του Λεβαδειακού και της ΑΕΚ.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ (20:00-NovaSports Start) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σ' αυτό συνέβαλε φυσικά η ακόρεστη δίψα των οπαδών της «Ένωσης» να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Οι Βοιωτοί αρχικά παραχώρησαν δύο θύρες στους «κιτρινόμαυρους», στην συνέχεια άνοιξαν άλλη μία τρίτη και τελικά όλες καλύφθηκαν από την μεγάλη ζήτηση που υπήρχε από τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να φτάσει περίπου τις 3 χιλ. στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα η «Ένωση» ζήτησε την αμέριστη προσοχή των φιλάθλων της που θα βρεθούν στο γήπεδο, ώστε να μην δοθεί η παραμικρή αφορμή, που θα μπορούσε να επιφέρει κάποια τιμωρία έδρας στην ομάδα.