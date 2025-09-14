Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (14/9) στο Gazzetta
Το ονειρικό ντεμπούτο των Ποντένσε - Ταρέμι με τον Ολυμπιακό και η μάχη της Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Dream team!» ο Ολυμπιακός που διέσυρε τον Πανσερραϊκό, «Όλα για το μετάλλιο» η Εθνική.
Livesport: «Άρχισαν τα μαγικά» από Ποντένσε και Ταρέμι.
Φως των σπορ: «Κλάση Ποντένσε, Ταρέμι» στο Φάληρο, «''Πεθαίνει'' για το χάλκινο» η Ελλάδα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «5 Ρουκέτες», σόου και μαγεία από τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Μια γροθιά για το ''2''» στη Λιβαδειά η ΑΕΚ.
