Το ονειρικό ντεμπούτο των Ποντένσε - Ταρέμι με τον Ολυμπιακό και η μάχη της Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Dream team!» ο Ολυμπιακός που διέσυρε τον Πανσερραϊκό, «Όλα για το μετάλλιο» η Εθνική.

Livesport: «Άρχισαν τα μαγικά» από Ποντένσε και Ταρέμι.

Φως των σπορ: «Κλάση Ποντένσε, Ταρέμι» στο Φάληρο, «''Πεθαίνει'' για το χάλκινο» η Ελλάδα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «5 Ρουκέτες», σόου και μαγεία από τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Μια γροθιά για το ''2''» στη Λιβαδειά η ΑΕΚ.