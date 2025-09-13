Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη στην έδρα του Ατρομήτου, με ανατροπή, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ.

Με το «δεξί» ξεκίνησε η εποχή του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη, στην επιστροφή του στα μέρη μας, έπειτα από τέσσερις θητείες στην ΑΕΚ. Στο πρώτο παιχνίδι του Ανδαλουσιανού τεχνικού οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1, κάνοντας ανατροπή.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προηγήθηκε στο 18ο λεπτό, όταν Διούδης απέκρουσε την μπάλα έπειτα από σουτ του Σταυρόπουλου που προήλθε από εκτέλεση κόρνερ, όμως νικήθηκε από το τρομερό τελείωμα του Τζοβάρια από εξαιρετικά πλάγια θέση.

Ο Άρης ισοφάρισε στο 33ο λεπτό με εξίσου υπέροχο γκολ. Ο Μεντίλ «άδειασε» τον Κίνι με εντυπωσιακή ντρίμπλα και γύρισε την μπάλα στον Ντουντού, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Χουτεσιώτη με φοβερή ψιλοκρεμαστή εκτέλεση.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους στο 57', όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του Ράτσιτς, ο Λορέν Μορόν ολομόναχος στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-2.