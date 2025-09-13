Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την επανέναρξη των υποχρεώσεών της με το δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Λεβαδειακό έχοντας ως στόχο το 3/3. Ποιες οι πιθανές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο πρώτος κύκλος των αγώνων της ΑΕΚ μέχρι την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου ήταν απόλυτα επιτυχημένος καθώς η Ένωση σημείωσε το απόλυτο. Κατάφερε να κάνει 3/3 προκρίσεις και να μπει στη League Phase του Conference League και να πετύχει το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Παίζοντας με πειθαρχία και συγκέντρωση η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε εντός και εκτός συνόρων και με το ίδιο ισχυρό mindset πρέπει να μπει και στην επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στον δεύτερο κύκλο αγώνων που έρχεται μέχρι τη νέα διακοπή του Οκτωβρίου.

Την ΑΕΚ περιμένουν επτά αναμετρήσεις σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, με τις πέντε να είναι εκτός έδρας. Αρχής γενομένης από το αυριανό (14/9, 20:00) ματς στη Λιβαδειά απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο όπως είναι ο Λεβαδειακός. Μια εκτός έδρας δοκιμασία στην οποία η κιτρινόμαυροι καλούνται να αντιμετωπίσουν με μεγάλη σοβαρότητα (ο Νίκολις μίλησε για κόκκινο συναγερμό) αν θέλουν να κάνουν το τρία στα τρία, έχοντας στο πλευρό τους παράλληλα τη δυναμική στήριξη των οπαδών τους που θα «κιτρινίσουν» τη Λιβαδειά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους δέκα διεθνείς του να ενσωματώνονται μέσα στην εβδομάδα που πέρασε και περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του την ίδια πνευματική ετοιμότητα όπως στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Περέιρα και Γκατσίνοβιτς ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών πριν τη διακοπή, με τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ να αναμένεται να βασιστεί εκτός απροόπτου στα γνωστά πρόσωπα στα μετόπισθεν. Με Στρακόσα στην εστία, Πήλιο και Ρότα στα δύο άκρα της άμυνας και Ρέλβας με Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ.

Από εκεί και πέρα στον άξονα ο Μαρίν είναι σίγουρος και ο Πινέδα ίσως ξεκινήσει μαζί του εφόσον βέβαια είναι απόλυτα έτοιμος μετά το υπερατλαντικό του ταξίδι. Ο Μάνταλος πιθανότατα θα είναι λίγο πιο μπροστά, οι Κουτέσα και Ελίασον αναμένεται να ξεκινήσουν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ζίνι μάλλον έχει το προβάδισμα.