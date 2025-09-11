ΟΦΗ: Μπήκαν οι διεθνείς για ΠΑΟΚ
Με τρεις επιστροφές στο ΒΑΚ συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Γιάννης Θεοδοσουλάκη, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Γαλανόλευκη, επέστρεψαν στις προπονήσεις και τέθηκαν στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.
Το πρόγραμμα της προπόνησης των Κρητικών περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.
Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (12/9) στις 18:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.