Οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης και Κωστούλας επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΟΦΗ και τέθηκαν στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Με τρεις επιστροφές στο ΒΑΚ συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Γιάννης Θεοδοσουλάκη, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Γαλανόλευκη, επέστρεψαν στις προπονήσεις και τέθηκαν στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.

Το πρόγραμμα της προπόνησης των Κρητικών περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.

Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (12/9) στις 18:00.