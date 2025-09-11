Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε το απόγευμα της Πέμπτης την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά.

Για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού προπονήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Σίριλ Ντέσερς, το πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αυτό το καλοκαίρι. Ο Νιγηριανός στράικερ αμέσως μετά τις υπογραφές, έφυγε για την πατρίδα του, όπου ενσωματώθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο έμπειρος φορ επέστρεψε στην Ελλάδα και για πρώτη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος τον υπολογίζει κανονικά για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.