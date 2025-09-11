Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Ντέσερς στο Κορωπί
Για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού προπονήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Σίριλ Ντέσερς, το πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αυτό το καλοκαίρι. Ο Νιγηριανός στράικερ αμέσως μετά τις υπογραφές, έφυγε για την πατρίδα του, όπου ενσωματώθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
Ο έμπειρος φορ επέστρεψε στην Ελλάδα και για πρώτη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος τον υπολογίζει κανονικά για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς.
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.