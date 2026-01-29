Ο νεαρός Χριστόφορος Καραγκούνης, γιος του θρύλου της ομάδας, Γιώργου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Χριστόφορος Καραγκούνης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με το «τριφύλλι», το οποίο θα τον κρατήσει στο Κορωπί μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που είναι γιος του θρύλου του Παναθηναϊκού, Γιώργου Καραγκούνη, εντάθηκε στις ακαδημίες της ομάδας το 2017 από τα Arsenal Soccer Schools.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χριστόφορου Καραγκούνη. Ο Καραγκούνης θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στα Arsenal Soccer Schools. Το 2017 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την φετινή σεζόν αποτελεί ενεργό μέλος της Κ17 ενώ είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Χριστόφορος Καραγκούνης ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και μια δικαίωση των προσπαθειών που έχουν προηγηθεί. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει όλα αυτά τα χρόνια και για την ευκαιρία που μου δίνει να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Από την πλευρά μου, θα δουλέψω σκληρά με αφοσίωση και συνέπεια, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του Συλλόγου»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».