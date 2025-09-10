Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta διαπιστώσεις, πολύτιμες για την πιο δύσκολη συνέχεια του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός πήρε τα τρίποντα στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, κι αυτό μετράει πάνω απ΄ όλα, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές υπήρχαν αρκετές «σημειώσεις» τις οποίες κάποιος θα μπορούσε να κρατήσει. Ευχάριστες η, λιγότερο ευχάριστες.

Για παράδειγμα ήταν ωραίο που ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια του, όταν βρήκε ένα γκολ, έστω στο τέλος τους, μπόρεσε και μέσα σε λίγα λεπτά έβαλε κι ένα δεύτερο, κλειδώνοντας τις νίκες: Με τον Αστέρα Τρίπολης το 1-0 έγινε στο 93’ και το 2-0 στο 97’, μέσα σε ένα τετράλεπτο. Με τον δε Βόλο το 1-0 έγινε στο 77’ και το 2-0 στο 85’, μέσα σε ένα οκτάλεπτο. Κι είναι πολύ σημαντικό να έχει την ικανότητα μία ομάδα να καταφέρνει κι άλλο πλήγμα απέναντι στον αντίπαλο της, όταν τον βρίσκει μπόσικο, όταν δηλαδή έχει δεχθεί ένα γκολ και δη σε χρονικό σημείο κλειδί.

Ήταν ευχάριστο που ο Ολυμπιακός πήρε πολλά πράγματα (βλέπε γκολ, ασίστ και συμμετοχή γενικά και στα τέσσερα γκολ του) από τους παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή στο β΄ ημίχρονο. Όπως ήταν ευχάριστο που ο Τζολάκης κράτησε το μηδέν, όντας άριστος σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει. Αλλά και που ο Μεντιλίμπαρ βρήκε λύσεις κατά βάση από πιο περιφερειακούς παίκτες (βλέπε Γιαζίτσι και Τσικίνιο), αφού δεν δούλεψε η γνωστή συνταγή για γκολ από τον Ελ Κααμπί (όχι ότι δεν τα έβαλε, όμως του ακυρώθηκαν με υποδείξεις σε πολύ οριακές θέσεις οφσάϊντ).

Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ δύσκολη στο να παράξει καλές ευκαιρίες στα πρώτα ημίχρονα της, με συνέπεια να ζοριστεί πολύ και να φτάσει στο φινάλε για να έρθουν τα τρίποντα. Επιπλέον, στο αμυντικό κομμάτι, ειδικά στο ματς του Βόλου, εμφάνισε προβλήματα που αν επαναληφθούν είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν συνθήκες απώλειας βαθμών, ακόμη και σε αγώνες με μικρές και μεσαίες ομάδες, όπως το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό.

Στο Πανθεσσαλικό, λοιπόν, είδαμε πολλές λάθος τοποθετήσεις των αμυντικών-το ότι εν τέλει δεν κόστισαν, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν λάθος. Κι εντοπίστηκαν από τον προπονητή και τους βοηθούς του.

Σε μία σέντρα που βγήκε από την πλευρά του Ορτέγκα, στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Ρόντινεϊ με τον Ρέτσο είχαν πάρει τις χειρότερες θέσεις. Έτσι, εύκολα πήρε την κεφαλιά ο ευρισκόμενος ανάμεσα τους αντίπαλος επιθετικός-απλά δεν ήταν καλή η κεφαλιά του και βρήκε πάνω στο σώμα του Ρόντινεϊ.

Σε μία απλή φάση, λίγα λεπτά αργότερα, για την οποία δεν θα έπρεπε καν να γίνεται συζήτηση, ο Πιρόλα πήγε εντελώς καθυστερημένα, δεύτερος στην μπάλα, την οποία τσίμπησε ο αντίπαλος του (Χουάνπι) βρίσκοντας τον σέντερ φορ, ο οποίος έφυγε στην πλάτη του Ρέτσου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε καλό σπριντ κι εμπόδισε κάπως τον φορ να σουτάρει όπως θα ήθελε, ωστόσο κακά τα ψέματα αν ήταν κυνηγός άλλου επιπέδου θα μπορούσε εκεί να γίνει το 0-1. Στο δε ξεκίνημα της ίδιας φάσης, ούτε ο Γκαρθία λειτούργησε σωστά, αφού θα έπρεπε κι αυτός να είχε πάει πάνω στον Χουάνπι κι όχι να τον κοιτάζει.

Το δε πιο επώδυνο απ΄ όλα ήταν ότι για πολλοστή φορά επιβεβαιώθηκε η αδυναμία της ομάδας να διαχειριστεί σωστά τη συνέχεια των εις βάρος της στατικών φάσεων. Δηλαδή, κερδίζει ένα φάουλ η, ένα κόρνερ ο Βόλος, διώχνει η άμυνα του Ολυμπιακού, παίρνει τη δεύτερη μπάλα ο Βόλος κι εκεί υπάρχει πρόβλημα-χάνονται τα μαρκαρίσματα που υπήρχαν όταν η ομάδα ήταν σε διάταξη αντιμετώπισης του κόρνερ η, του φάουλ και τότε γίνονται καταστάσεις όπως αυτή της κεφαλιάς του παντελώς αμαρκάριστου Μύγα, την οποία έβγαλε με το πόδι ο Τζολάκης. Με ακριβώς αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν είχε φάει τουλάχιστον τρία-τέσσερα γκολ.

Και το ερώτημα είναι, αν σου κάνει τρεις ευκαιρίες σε ένα ημίχρονο ο Βόλος, τι μπορεί να γίνει όταν θα παίξεις με την Πάφο, που είναι πάρα πολύ καλύτερος αντίπαλος; Ναι, δεν αμφιβάλλω, θα είναι λογικά πιο συγκεντρωμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όμως, δεν ξέρω αν αρκεί. Πρέπει να είναι και πιο έτοιμη γενικά όλη η ομάδα και προπάντων να σταματήσει να κάνει τα ίδια λάθη.

Κάτι άλλο: Τον Γκαρθία σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν τον αδειάζουν πολύ εύκολα στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι αντίπαλοι του. Με κάποια, τα λεγόμενα και επαγγελματικά, φάουλ προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, όμως αυτά θα τα κάνεις μία φορά ανά ματς. Το είχαμε δει και στην προετοιμασία, το είδαμε και στα δύο πρώτα ματς. Και στο Βόλο ένας παίκτης των γηπεδούχων πέρασε με μεγάλη ευκολία τους Πνευμονίδη, Γκαρθία, Νασιμέντο και στην ίδια φάση ένας συμπαίκτης του έκανε το ίδιο στον Τσικίνιο.

Αν τις θυμάστε, τις δύο φάσεις, η μία με τον Εμμανουηλίδη και η άλλη με έναν παίκτη του Βόλου, ήταν παρόμοιες και διόλου…κολακευτικές για τον Ολυμπιακό, να οργώνει ένας αντίπαλος το μισό γήπεδο περνώντας τον ένα «ερυθρόλευκο» μετά τον άλλο. Όχι ασφαλώς ότι ήταν ωραίο και για τους άλλους, να μην μπορούν να σταματήσουν τους αντίπαλους… «Ντε Μπρόϊνε» (γιατί έτσι τους κάνουν να φαίνονται!), αλλά στέκομαι λίγο παραπάνω στον Γκαρθία, καθότι ο κατεξοχήν κόφτης της ομάδας.

Το κομμάτι είναι σημαντικό γιατί με τέτοιες ατομικές ενέργειες, ο αντίπαλος βρίσκεται στο τέλος απέναντι μόνο από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, ενώ όταν κάνεις άμυνα πρέπει να έχεις τουλάχιστον έναν παίκτη παραπάνω .

Άσχετο: Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή ο Μαρινάκης απέλυσε τον (πελάτη του μεγαλομάνατζερ Μέντες) Νούνο Σάντο από τη Νότιγχαμ, μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο και στο μέλλον του (επίσης πελάτη του Μέντες) Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Η περίπτωση του Ποντένσε είναι ξεχωριστή. Αυτή τη φορά ο «κοντός» έχει έρθει για να μείνει, κι ας είναι δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τον εμπιστεύεται γενικά τον Ντάνι Γκαρθία ο Μεντιλίμπαρ- και τον εμπιστεύθηκε ως βασικό και στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Μπορούμε, βέβαια, να προσέξουμε ότι και με τον Αστέρα και με τον Βόλο τον έκανε πρώτη αλλαγή στο ίδιο χρονικό σημείο, για την ακρίβεια στο 62΄ στο πρώτο ματς και στο 65’ στο δεύτερο. Δεν είναι ακόμη στα καλύτερα του ο Βάσκος αμυντικός χαφ, περνάνε και τα χρόνια, λογικό είναι να του κάνει και διαχείριση ο προπονητής.

Με τον Αστέρα είχε κάνει ένα πραγματικά καλό α΄ ημίχρονο ο Γκαρθία, αλλά στον Βόλο δεν το επανέλαβε. Δεν θα απέκλεια να τον αφήσει στον πάγκο με τον Πανσερραϊκό. Από την άλλη, μπορεί να θέλει να τον βοηθήσει να βρει ρυθμό παίζοντας. Ότι μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του μπορεί. Θα σας πω μία λεπτομέρεια, για παράδειγμα.

Κερδίζει ένα κόρνερ ο Βόλος, η εκτέλεση προς το πρώτο δοκάρι είναι καλή, ο κυνηγός πιάνει την κεφαλιά, αλλά ο Ντάνι τον μάρκαρε καλά και βρήκε στη συνέχεια την μπάλα, κόντραρε και βγήκε σε κόρνερ. Εύκολα αυτή η φάση θα μπορούσε να καταλήξει σε γκολ, καθότι η κεφαλιά ήταν κοντινή και δυνατή. Αθόρυβα, για όσους δεν παρατηρούν, ο Ισπανός έκανε τη δουλειά του.

Σε μία άλλη στιγμή τον άδειασαν τον Γκαρθία, αλλά πήρε το αίμα του πίσω, κόβοντας ωραία την μπάλα. Και σε μία τρίτη στιγμή του την έκλεψαν μέσα από τα πόδια κι έτρεχε και δεν έφτανε. Ίσως να είναι το σκαρί του τέτοιο που να χρειάζεται τον χρόνο του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι