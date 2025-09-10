Η σπουδαία πρόκριση της Εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του EuroBasket ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «ΑντετοΚΟΥΠΑ» για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής.

Livesport: «Με τον Κώστα, τον Βασίλη, ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ και τ' άλλα παιδιά!» η Ελλάδα στα ημιτελικά.

Φως των σπορ: «Μάγκες το χρυσό» για την Εθνική Ελλάδος.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Χρυσός από την Βολιβία» ο Πανιάγουα για τον Ολυμπιακό, «Πορεία θριάμβου» η Εθνική.

Ώρα των σπορ: «ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ, παθιασμένα για νέο έπος!» τα παιδιά του Σπανούλη.