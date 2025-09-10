Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (10/9) στο Gazzetta
Η σπουδαία πρόκριση της Εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του EuroBasket ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «ΑντετοΚΟΥΠΑ» για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής.
Livesport: «Με τον Κώστα, τον Βασίλη, ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ και τ' άλλα παιδιά!» η Ελλάδα στα ημιτελικά.
Φως των σπορ: «Μάγκες το χρυσό» για την Εθνική Ελλάδος.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Χρυσός από την Βολιβία» ο Πανιάγουα για τον Ολυμπιακό, «Πορεία θριάμβου» η Εθνική.
Ώρα των σπορ: «ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ, παθιασμένα για νέο έπος!» τα παιδιά του Σπανούλη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.