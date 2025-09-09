Ο Ολυμπιακός έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα του με τον Πανσερραϊκό, που θα είναι ο πρώτος με κόσμο για φέτος στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 13/09 και ώρα 18:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία τα διαθέσιμα εισιτήρια και ενώ υπενθυμίζουμε πως παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίου. Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριo τους έως και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Κατά τα άλλα αυτό το ματς έχει την έξτρα αξία και σημασία του καθώς θα είναι το πρώτο χρονικά (για φέτος) όπου ο κόσμος των Πειραιωτών θα δει από κοντά τον σύλλογο που πήρε πέρυσι το νταμπλ στα 100 χρόνια του. Θυμίζουμε πως το νικηφόρο ματς με τον Αστέρα ήταν κεκλεισμένων των Θυρών λόγω περσινής τιμωρίας του Ολυμπιακού.

Υπό αυτήν την έννοια και με δεδομένο ότι ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφο για τη League Phase του Champions League, άρα μιλάμε για 2 κολλητά εντός έδρας ματς ο κόσμος θα τα περιμένει αλλά και τα περιμένει πως και πως. Εκτός των άλλων υπάρχει και το δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Ποντένσε θα είναι διαθέσιμος με τον Πανσερραϊκό, οπότε θα υπάρχει και ένας έξτρα λόγος για να βρεθεί κανείς στο φαληρικό γήπεδο. Ο Πορτογάλος άλλωστε από μόνος του αποτελεί έναν μεγάλο πόλο έλξης για τον κόσμο.