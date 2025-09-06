Αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ θα καταβάλλει ο Άρης στην Ντεπορτίβο Βίντα, την ομάδα από την Ονδούρα από την οποία άρχισε την καριέρα του ο Λούις Πάλμα, σύμφωνα με τα media της συγκεκριμένης χώρας.

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Deportes TVC», αναφέρει ότι με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της FIFA οι «κίτρινοι» θα πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον 140.000 ευρώ στην Ντεπορτίβο Βίντα τα οποία αντιστοιχούν στο ποσοστό μεταπώλησης που είχε η ομάδα από την Ονδούρα στον Λούις Πάλμα.

Για την ακρίβεια αναφέρει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στον Άρη γράφοντας ότι… «αυτή η μεταγραφή έκλεισε στα 250.000 ευρώ και συμπεριλάμβανε όρο σε περίπτωση πώλησης του παίκτη από τον Άρη. Ο παίκτης παραχωρήθηκε στη Σέλτικ έναντι ποσού 4.75 εκατομμυρίων ευρώ…», και συνεχίζει. «Το κλαμπ από την Ελλάδα δεν κατέβαλε το σύνολο του ποσοστού που αντιστοιχούσε στη Βίντα. Σύμφωνα όμως με πηγές από τη Βίντα, η FIFA αποφάσισε υπέρ της ομάδας και υποχρεώνει τον Άρη να καταβάλλει επιπλέον 140.000 ευρώ».