Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (5/9) στο Gazzetta
Sportday: Τους έκανε... Ισπανούληδες! Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη πήρε πανηγυρικά την πρωτιά στον όμιλο.
Livesport: Ναί ρε τρέλα! Ο μυθικός Γιάννης Αντετοκούνμπο με... σχεδόν triple double οδήγησε την παθιασμένη Ελλαδάρα σε θρίαμβο.
Φως των σπορ: Είχε καρδιά! Η Ελλάδα κέρδισε 90-86 την Ισπανία, βγήκε πρώτη στον όμιλό της και την Κυριακή θα παίξει σε νοκ άουτ αγώνα με το Ισραήλ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Πού παίζω και γιατί. Τί λέει ο ίδιος ο Ταρέμι για τη θέση του.
Ώρα των σπορ: Φτάνει πια με τις «καμπάνες». Ξανά κλειστό το πέταλο κόντρα στην Αμπερντίν και στο επόμενο παράπτωμα θα ξανακλείσει από την UEFA.
