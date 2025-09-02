Ολυμπιακός, μεταγραφές: Προανήγγειλε το «λιοντάρι» Ποντένσε
Ο Ντάνιελ Ποντένσε ετοιμάζεται να επιστρέψει... σπίτι του, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ. Μετά την θερμότατη υποδοχή που του επεφύλασσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Πορτογάλος άσος αναμένεται να υπογράψει και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.
Μέχρι την επισημοποίηση της επιστροφής του, οι Πειραιώτες φρόντισαν να ετοιμάσουν τον κόσμο τους με μία προαναγγελία μέσω των social media, παρουσιάζοντας τον 29χρονο εξτρέμ ως... λιοντάρι.
Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:
