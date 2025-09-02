Από λεπτό σε λεπτό, η μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό θα επισημοποιηθεί, με τους Ερυθρόλευκους να... ζεσταίνουν το κοινό τους στα social media.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ετοιμάζεται να επιστρέψει... σπίτι του, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ. Μετά την θερμότατη υποδοχή που του επεφύλασσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Πορτογάλος άσος αναμένεται να υπογράψει και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Μέχρι την επισημοποίηση της επιστροφής του, οι Πειραιώτες φρόντισαν να ετοιμάσουν τον κόσμο τους με μία προαναγγελία μέσω των social media, παρουσιάζοντας τον 29χρονο εξτρέμ ως... λιοντάρι.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού: