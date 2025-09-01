Ολυμπιακός, Ποντένσε: Πλήθος οπαδών στην άφιξη του Πορτογάλου άσου
Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ αφήνει την Αλ Σαμπάμπ για να παίξει ξανά στους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει πλέον ένα απίστευτο δέσιμο. Στο «Ελ. Βενιζέλος», μάλιστα, έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 300 οπαδοί για να υποδεχθούν και πάλι τον Ποντένσε και να του δείξουν την αγάπη τους.
Ο Ποντένσε, άλλωστε, είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει κι αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League.
Δείτε βίντεο με την παρουσία των ερυθρόλευκων οπαδών στο αεροδρόμιο
«Ποντένσε αλάνι για πάντα στο λιμάνι»#OlympiacosFC pic.twitter.com/TVz94RqRlv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 1, 2025
🔴💥 Ερυθρόλευκη παράνοια για την επιστροφή Ποντενσε.#OlympiacosFC pic.twitter.com/V7WndWXwJO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 1, 2025
