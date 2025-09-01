Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη νέα νίκη με το μικρότερο σκορ, που οδηγεί τον Δικέφαλο σε αυτό το καλοκαίρι. Στο τέλος αναφέρεται και στα μεταγραφικά όπου μπορεί να γίνει μία ακόμη κομβική κίνηση…

Όταν πριν λίγους μήνες ο Λουτσέσκου συνάντησε τον Σάντος σε εκείνη τη μεγάλη βραδιά του Βιεϊρίνια, υποκλίθηκε μπροστά στον Πορτογάλο προπονητή! Ο Σάντος αγαπάει το 1-0, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με πολλά… τέτοια τη σεζόν και προχωράει…

Δίκαιο κι αυτό το 1-0 για τον Δικέφαλο. Ήταν πολύ καλύτερος του Ατρομήτου είτε στο 11 εναντίον 11 ήταν μετά την αποβολή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι το 45΄ ο Ατρόμητος είχε ένα μακρινό σουτ του Τζοβάρα και τίποτα άλλο, μετά από την αποβολή δεν κατάφερε να απειλήσει καθόλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος αλλά όπως όλοι περίμεναν του έλειψε ο Κωνσταντέλιας.

Είχε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες ο Δικέφαλος, όχι όμως τις πολύ μεγάλες-κραυγαλέες ευκαιρίες. Ο κύριος λόγος είχε να κάνει με την τελική πάσα που έλειψε τόσο πολύ. Πολλές-πάρα πολλές πλαγιοκοπήσεις, αλλά κακές τελικές επιλογές και παράλληλες πάσες, όπως και μία αστοχία στις ευκαιρίες που βγήκαν από στημένες μπάλες.

Κάπως έτσι πρέπει να αποθεωθεί ο Οζντόεφ, που πέρα από όλη την άλλη προσπάθεια κι απόψε (έχει σκυλιάσει στο παιχνίδι του σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν) έβγαλε και την καλύτερη τελική πάσα στην φάση που σκόραρε ο Πέλκας. Ακόμη και αν δεν έβγαινε αυτή η φάση, φαινόταν μετά το 60΄ ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, μια και οι τελικές προσπάθειές του έβγαιναν με φοβερή συχνότητα. Όταν όμως σου λείπει και το ένστικτο του σκόρερ, αυτό το κάτι παραπάνω θέλει περισσότερη δουλειά για να έρθει απέναντι σε τόσο κλειστές άμυνες.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαια, είχε τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το ματς, δεν δέχθηκε φάσεις και γκολ γι ακόμη μία φορά και θα μπορούσε να πει κανείς ότι πάει σε αυτή την πρώτη διακοπή απόλυτα ικανοποιημένος και επιτυχημένος.

Κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ, το ίδιο έκανε και με τον Ατρόμητο σε διάστημα της χρονιάς που είχε και Ευρώπη. Μια χαρά! Με 1-0 παίρνεις πρωτάθλημα; Φυσικά! Ειδικά αν αυτά είναι σε τέτοιες γεμάτες περιόδους, ή τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν όπου όλοι και όλα ακόμη φτιάχνονται.

Με 1-0 ο μέτριος ΠΑΟΚ πήρε την μεγάλη πρόκριση στην Αυστρία, με 1-0 κέρδισε τα δύο πρώτα ματς του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που δεν θα πανικοβληθεί να κάνει 120 γεμίσματα για να σκοράρει. Θα τον βρει τον τρόπο! Αν πίσω ελέγχει τόσο καλά την κατάσταση όπως τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν όπου όλη η λειτουργία είναι σωστή, αποδοτική και ελεγχόμενη, τότε η βελτίωση μπροστά είναι δεδομένη και θα αναζητείται πάντα η ισορροπία μέσα στο γήπεδο.

Πρώτος απολογισμός

Τι ζητάει μία ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν; Πρακτικά ήθελε έξι πόντους στο πρωτάθλημα και παρουσία στο γκρουπ του Europa League. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι υποκειμενικά. Η εικόνα της ομάδας δεν είναι κακή. Έχει πολλά-πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Θα τα βρει! Το ξέρουμε. Λουτσέσκου έχει…

Δουλειά, ισορροπία, νοοτροπία που την έχουν και ποιότητα. Εδώ… θα δούμε. Τι θα προσθέσουν οι Ιταλοί που ήρθαν στους υπάρχοντες; Πόσο ποιότητα έχει ο στόπερ Βολιάκο και ο χαφ Μπιάνκο; Κανείς δεν μπορεί τώρα να το εγγυηθεί. Στο κέντρο του πάντως και στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι και πιο ποιοτικός. Το ξέρουν.

Γι' αυτό και δεν εφησυχάζουν για τον φορ. Ψάχνουν, μιλάνε και μακάρι να τα καταφέρουν. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφή στον φορ και πετύχει, περιμένοντας και τον Ζαφείρη τον χειμώνα, ανεβαίνει πολύ επίπεδο. Πάρα πολύ…