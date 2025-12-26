Η Μαριλού Λουτσέσκου, κόρη του Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλά σπάνια, αλλά όταν το κάνει φωτίζει μια άλλη πλευρά του: πιο ανθρώπινη, πιο οικογενειακή, πιο αληθινή.

Δεν ανήκει στον κόσμο των συνεντεύξεων, ούτε επιδιώκει τη δημοσιότητα. Η Μαριλού Λουτσέσκου, κόρη του Ραζβάν και εγγονή του Μιρτσέα, άνοιξε ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που συνήθως μένει πίσω από τους πάγκους, τα αποδυτήρια και τα φώτα.

Η 34χρονη σήμερα Μαρία Λουίζα, όπως είναι το πλήρες όνομά της, ζει μακριά από τα φλας. Σπούδασε στην Ελβετία, έζησε για χρόνια στη Νότια Αφρική και πλέον έχει επιστρέψει στη Ρουμανία μαζί με τον σύζυγό της, τον πανεπιστημιακό Λουίς Εσκομπέδο Ντ’ Ανγκλές. Μαζί μεγαλώνουν τρία παιδιά, με τον πρωτότοκο γιο τους να αγωνίζεται ήδη στις ακαδημίες της Ραπίντ. Το ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν δεν το επιδίωξε, βρήκε ξανά τον δρόμο του μέσα στο σπίτι.

Κι όμως, όταν η κουβέντα φτάνει στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα, η φωνή της αλλάζει. «Ανατριχιάζω κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο», λέει.

Η κόρη του Ραζβάν Λουτσέσκου και εγγονή του Μιρτσέα, μιλώντας στο orangesport.ro, άνοιξε ένα παράθυρο στη ζωή της, στη σχέση της με το ποδόσφαιρο, αλλά και στη σύνδεσή της με τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Μια σχέση βιωματική, φορτισμένη, ανθρώπινη.

«Όταν έχουμε την ευκαιρία και βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε πάντα να πάμε στο γήπεδο. Μου αρέσει πολύ. Η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή. Κάθε φορά που μπαίνω στην Τούμπα, ανατριχιάζω», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με εικόνες αυτό που ζει κάθε φίλος του ΠΑΟΚ στις εξέδρες.

Στέκεται ιδιαίτερα στην τελετουργία πριν από τη σέντρα: «Όλο το γήπεδο σηκώνεται όρθιο, υπάρχουν πυροτεχνήματα, τραγούδια… Στην αρχή του αγώνα μπαίνει ένας άντρας με τύμπανο και γίνεται μια μικρή “χορογραφία” με τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά είναι πάντα εκεί. Είναι πραγματικά συγκινητικό».

Η Μαριλού δεν κρύβει ότι ζει τα παιχνίδια έντονα. Όχι μόνο με χαρά, αλλά και με άγχος. «Βιώνω τους αγώνες με ενθουσιασμό, αλλά και με αγωνία. Σκεφτόμαστε πώς θα νιώσουν αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Θέλουμε να τους στηρίξουμε. Σηκώνομαι, φωνάζω, χαίρομαι στα γκολ. Εκφράζω τα συναισθήματά μου».

Παράλληλα, μιλά ανοιχτά για το βάρος του επιθέτου που κουβαλά: «Συχνά νιώθω ότι οι άνθρωποι σχηματίζουν άποψη για μένα μόνο και μόνο λόγω του ονόματός μου. Έπρεπε να μάθω να το διαχειρίζομαι αυτό. Δεν είναι πάντα εύκολο».

Η σχέση της με τον πατέρα της παραμένει βαθιά, αλλά διακριτική. Γνωρίζει τις απαιτήσεις της δουλειάς του και σέβεται την ένταση της καθημερινότητάς του:

«Προσπαθώ να μην τον ενοχλώ πριν από τα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται, πόσο άγχος έχει. Μερικές φορές με παίρνει εκείνος τηλέφωνο και ρωτά για τα παιδιά, ειδικά για τον γιο μου που παίζει ποδόσφαιρο».

Για τον παππού της, Μιρτσέα Λουτσέσκου, μιλά με τρυφερότητα και θαυμασμό, αλλά και με μια ειλικρίνεια που δείχνει πόσο ανθρώπινα τον βλέπει: «Για πολλά χρόνια ήταν απλώς ο παππούς μου. Ήξερα ότι ήταν καλός προπονητής, ότι είχε μεγάλη καριέρα, αλλά δεν καταλάβαινα πραγματικά το μέγεθος του ονόματός του. Είναι δύσκολο να τον αποσυνδέσω από τις παιδικές μου αναμνήσεις, από το παιχνίδι, από τις στιγμές που περάσαμε μαζί».

Στέκεται ιδιαίτερα στις αξίες που της μετέδωσε: «Η πιο σημαντική συμβουλή που πήρα από εκείνον είναι ότι όλα βασίζονται στην πειθαρχία, στη δουλειά και στη δικαιοσύνη. Και πάνω απ’ όλα στην οικογένεια. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε παρόντες».

Κι όμως, όσο κι αν η ζωή της κινείται μακριά από τα φώτα, η Θεσσαλονίκη παραμένει σημείο αναφοράς: «Μου αρέσει πολύ η πόλη. Είναι όμορφη, ιστορική, έχει υπέροχο φαγητό. Νιώθουμε ότι οι γονείς μου είναι καλά εκεί και αυτό μας κάνει να νιώθουμε κι εμείς καλά».