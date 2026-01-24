Πάνω από 3.000 οπαδοί της ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τους φίλους της Ένωσης να έχουν κάνει... απόβαση στην Τρίπολη.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια για το ματς στην Αρκαδία με τους φίλους της Ένωσης να έχουν γεμίσει το ένα πέταλο, ενώ βρίσκονται και σε θύρες της κεντρικής εξέδρας, όπου είχαν προμηθευτεί και εκεί εισιτήρια.

Υπολογίζονται πως πάνω από 3.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δίνοντας δυναμικό «παρών» και σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης.