Η Ρέιντζερς ετοιμάζεται να... αποχαιρετήσει τον Σίριλ Ντέσερς που αποχωρεί για τον Παναθηναϊκό και έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Νιγηριανού φορ.

Ο Σίριλ Ντέσερς προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ταξιδεύει τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal και να υπογράψει με τους Πράσινους.

Οι Σκωτσέζοι από την πλευρά τους, κινήθηκαν άμεσα για να βρουν τον αντικαταστάτη του 30χρονου επιθετικού και βρήκαν τον διάδοχό του στο πρόσωπο του Γιουσέφ Τσερμίτι της Έβερτον, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί.

Ο 21χρονος Πορτογάλος φορ αποκτήθηκε από τα Ζαχαρωτά πριν από δύο χρόνια, προερχόμενος από την Σπόρτινγκ, στις οποίας τις ακαδημίες έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Με την Έβερτον έχει αγωνιστεί από τότε 24 φορές, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το ποσό που θα δώσει η Ρέιντζερς για την απόκτησή του.