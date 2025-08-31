Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (31/8) στο Gazzetta
Sportday: «Η ''συμμορία'' των... μάγων!» στο διπλό του Ολυμπιακού στον Βόλο.
Livesport: «Ταρεμί & γκολάρες!» για Ολυμπιακό, «3ποντο και Ντέσερς» θέλει ο ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Έκλεισε Ταρεμί» ο Ολυμπιακός, «Μαγεία Τσικίνιο»
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μάγος Τσικίνιο!» στη νίκη επί του Βόλου, «Και Ποντένσε και Ταρεμί!» στα μεταγραφικά των πρωταθλητών.
Ώρα των σπορ: «Και χαφ και φορ!» θέλει η ΑΕΚ, «Όλοι μαζί και με προσοχή!» το μήνυμα για το ματς με τον Αστέρα.
