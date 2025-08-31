Η καταπληκτική εμφάνιση του Τσικίνιο στο διπλό του Ολυμπιακού στον Βόλο (0-2) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Η ''συμμορία'' των... μάγων!» στο διπλό του Ολυμπιακού στον Βόλο.

Livesport: «Ταρεμί & γκολάρες!» για Ολυμπιακό, «3ποντο και Ντέσερς» θέλει ο ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Έκλεισε Ταρεμί» ο Ολυμπιακός, «Μαγεία Τσικίνιο»

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μάγος Τσικίνιο!» στη νίκη επί του Βόλου, «Και Ποντένσε και Ταρεμί!» στα μεταγραφικά των πρωταθλητών.

Ώρα των σπορ: «Και χαφ και φορ!» θέλει η ΑΕΚ, «Όλοι μαζί και με προσοχή!» το μήνυμα για το ματς με τον Αστέρα.