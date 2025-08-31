Λεβαδειακός: Εκτός Μπάλτσι, Κάτρης και Τσιμπόλα ενόψει Παναθηναϊκού
Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας με ανατροπή της Κηφισιάς και την Κυριακή (31/8) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιμπόλα, τον τραυματία Μπάλτσι και τον Κάτρη, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Γκαραβέλης, Άνακερ, Λοντίγκιν, Λιάγκας, Αμπου Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Βέρρης, Φίλων, Κασέμι, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Πλέγκας, Οζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Παλάσιος.
