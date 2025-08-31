Λεβαδειακός: Εκτός Μπάλτσι, Κάτρης και Τσιμπόλα ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Μπάλτσι του Λεβαδειακού

bet365

Με τρεις απουσίες πηγαίνει ο Λεβαδειακός στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας με ανατροπή της Κηφισιάς και την Κυριακή (31/8) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιμπόλα, τον τραυματία Μπάλτσι και τον Κάτρη, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Γκαραβέλης, Άνακερ, Λοντίγκιν, Λιάγκας, Αμπου Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Βέρρης, Φίλων, Κασέμι, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Πλέγκας, Οζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Παλάσιος.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα