Χωρίς προβλήματα ο Ραζβάν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του για το ματς με τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα την Κυριακή (31/8) με τους ασπρόμαυρους να είναι πλήρεις.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να παίρνει όλους τους παίκτες στην αποστολή.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.