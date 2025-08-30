Ράσταβατς: «Η νίκη στις Σέρρες έχει πολύ μεγάλη αξία»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του ΟΦΗ στην έδρα του Πανσερραϊκού με 1-0.

Ο ΟΦΗ μπήκε νικηφόρα στη σεζόν 2025-26, καθώς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς νίκησε τον Πανσερραϊκό με 1-0. Μετά το «διπλό» στις Σέρρες ο Σέρβος τεχνικός των Κρητικών, Μίλαν Ράσταβατς, μίλησε στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στην αξία της νίκης σε αυτό το γήπεδο.

«Είμαι χαρούμενος που ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σήμερα. Αποδεχόμαστε αυτού του τύπου τα παιχνίδια και προσπαθούμε να ελέγξουμε ό,τι μπορούμε.

Ήταν προφανές ότι μας λείπει ακόμα λίγη ακρίβεια και ρυθμός, αλλά η νίκη σε αυτό το γήπεδο έχει πολύ μεγάλη αξία.

Μου άρεσε που βρήκαμε τρόπο να προχωρήσουμε επιθετικά στο τελευταίο μισό του γηπέδου, ενώ αμυντικά ήμασταν αρκετά καλοί, κρατώντας τον αντίπαλο χωρίς ξεκάθαρη ευκαιρία. Αυτό που θέλω να βελτιώσουμε είναι να κάνουμε λιγότερα λάθη με τη μπάλα», είπε ο Μίλαν Ράσταβατς.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος κόουτς πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος που καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και τα πρώτα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα.

Ήμουν σίγουρος ότι θα βλέπαμε ένα τέτοιο ματς. Δυνατό, ανταγωνιστικό, με πολλές μονομαχίες και ένταση. Στο τέλος, πιστεύω ότι δείξαμε κάτι παραπάνω και αξίζαμε να κερδίσουμε.

Η νίκη σε αυτό το γήπεδο έχει πάντα μεγάλη αξία, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις αποτέλεσμα εδώ. Η μεγαλύτερη σημασία για εμάς έχουν οι τρεις βαθμοί. Όσον αφορά το επίπεδο της απόδοσης, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιωθούμε, καθώς περιμένουμε περισσότερα από την ομάδα φέτος.

Θέλουμε να έχουμε καλύτερο επίπεδο από πέρυσι, με στόχο να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου και να μπούμε στο γκρουπ 5-8».