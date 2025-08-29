Ο Χερμάν Μπούργος αποφάσισε την ουσιαστική επιστροφή του στο ποδόσφαιρο καθώς εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο ομάδας της 7ης κατηγορίας της Ισπανίας!

Ο Αργεντίνος προπονητής δεν είχε ενεργό ρόλο στο ποδόσφαιρο από την ημέρα της λύσης της συνεργασίας του με τον Άρη. Για την ακρίβεια, περιορίστηκε σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και σε ρόλο σχολιαστή αγώνων αλλά και σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Τρία χρόνια μετά από τον Σεπτέμβρη του 2022, όταν και απομακρύνθηκε από τον πάγκο των «κίτρινων», επιστρέφει στη δράση αλλά ως μέλος τεχνικού επιτελείου ομάδας η οποία αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου (!) σε μια απόφαση η οποία αν μη τι άλλο μοιάζει παράξενη.

Πρόκειται για τη Νουέβο Πίντο στην οποία είναι προπονητής ο Άλεξ Σάντσεθ ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η συγκεκριμένη ομάδα θα παίξει στην κατηγορία Regional Preferent η οποία είναι η 7η του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Πέραν της σειράς ετών συνεργασίας (2012-20) με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στο τεχνικό επιτελείο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Χερμάν Μπούργος είχε δουλέψει και στη Νιούελς Ολντ Μπόλις καθώς ήταν στο τεχνικό επιτελείο για 15 αγώνες. Στον Άρη βρέθηκαν για 18 παιχνίδια μετρώντας δώδεκα νίκες.