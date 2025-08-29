Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (29/8) στο Gazzetta
Sportday: «Τρία στα τρία» και όλοι συνεχίζουν πανηγυρικά στις μεγάλες πίστες της UEFA. Ευρωπαίοι. Με το δεξί και υποθήκη πρωτιάς. Με μεγαθήρια και πρωτάρες ο Ολυμπιακός.
Livesport: ΠΑΟΚΑΡΑ, έργο τέχνης! Έσκισαν τα δίχτυα! Για σένα ΦΩΤΑΡΑ! Κλήρωση ανηφορία, υποδέχεται Μάντσα. Ο Γιάνναρος έβγαλε 31.
Φως των σπορ: Σαρωτικός ΠΑΟΚ με 6-0. Με Γιάννη δεν φοβάται. Ποντένσε και Ταρεμί για Ολυμπιακό. Πανάξια στον όμιλο η ΑΕΚ. Όρθιος στη Μαύρη θάλασσα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Μπαμ με Ποντένσε! Λάμψη θηρίων. Έρχεται ο Μάντσα! Ταρεμί: Θρύλος-PSV 50-50.
Ώρα των σπορ: ΠΩ ΠΩ ΠΩ Μια ΑΕΚΑΡΑ. ΠΩ ΠΩ ΠΩ τι μεθύσι ήταν αυτό. Μαέστρος Νίκολιτς γνώρισε την αποθέωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.