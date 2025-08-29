Οι τρεις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) και η κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τρία στα τρία» και όλοι συνεχίζουν πανηγυρικά στις μεγάλες πίστες της UEFA. Ευρωπαίοι. Με το δεξί και υποθήκη πρωτιάς. Με μεγαθήρια και πρωτάρες ο Ολυμπιακός.

Livesport: ΠΑΟΚΑΡΑ, έργο τέχνης! Έσκισαν τα δίχτυα! Για σένα ΦΩΤΑΡΑ! Κλήρωση ανηφορία, υποδέχεται Μάντσα. Ο Γιάνναρος έβγαλε 31.

Φως των σπορ: Σαρωτικός ΠΑΟΚ με 6-0. Με Γιάννη δεν φοβάται. Ποντένσε και Ταρεμί για Ολυμπιακό. Πανάξια στον όμιλο η ΑΕΚ. Όρθιος στη Μαύρη θάλασσα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Μπαμ με Ποντένσε! Λάμψη θηρίων. Έρχεται ο Μάντσα! Ταρεμί: Θρύλος-PSV 50-50.

Ώρα των σπορ: ΠΩ ΠΩ ΠΩ Μια ΑΕΚΑΡΑ. ΠΩ ΠΩ ΠΩ τι μεθύσι ήταν αυτό. Μαέστρος Νίκολιτς γνώρισε την αποθέωση.