Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Οι Γάλλοι στέλνουν και τον Λούκας Μπεράλντο στους Πράσινους
Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει αρκετές αποχωρήσεις μέχρι να «κλείσει» το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Λούκας Μπεράλντο, που δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε και βρίσκεται σε αναζήτηση μίας νέας ομάδας στην οποία θα πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό η γαλλική ιστοσελίδα Sport.fr που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων. Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.
Οι συζητήσεις για τη διαδοχή του δεν προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, παρά την επιμονή του Ισπανού τεχνικού ώστε να βρεθεί άλλος για την άμυνα.
Ο 21χρονος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σάο Πάολο, από όπου το 2024 πήρε μεταγραφή στην Παρί αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στους Γάλλους έχει ήδη καταγράψει 63 συμμετοχές και τρία γκολ.
PSG : Luis Enrique pose une grosse condition pour le départ de Lucas Beraldo - Clique pour découvrir cette info !!! https://t.co/8zuAaLXfXY Le Paris Saint-Germain envisage de céder Lucas Beraldo au Panathinaïkos, mais l’entraîneur Luis Enrique pose une **condition stricte : un …— Sport.fr (@FilSport) August 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.