Γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Μπεράλντο, που δεν είναι στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε και πρόκειται να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει αρκετές αποχωρήσεις μέχρι να «κλείσει» το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Λούκας Μπεράλντο, που δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε και βρίσκεται σε αναζήτηση μίας νέας ομάδας στην οποία θα πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό η γαλλική ιστοσελίδα Sport.fr που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων. Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Οι συζητήσεις για τη διαδοχή του δεν προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, παρά την επιμονή του Ισπανού τεχνικού ώστε να βρεθεί άλλος για την άμυνα.

Ο 21χρονος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σάο Πάολο, από όπου το 2024 πήρε μεταγραφή στην Παρί αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στους Γάλλους έχει ήδη καταγράψει 63 συμμετοχές και τρία γκολ.