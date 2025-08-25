Ο Πέτρος Μάνταλος μίλησε στην κάμερα της ΑΕΚ σχετικά με την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό και στο πόσο σημαντικό ήταν το τρίποντο για την Ένωση στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με το δεξί ξεκίνησε τη φετινή σεζόν της Stoiximan Super League η ΑΕΚ, που επικράτησε 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena».

Ο Πέτρος Μάνταλος που σκόραρε το πρώτο γκολ της Ένωσης παρέλαβε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης και στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα του AEK TV για τη σημασία αυτής της νίκης, καθώς και για το πού επικεντρώνεται τώρα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός της ΑΕΚ:

«Είμαι ευχαριστημένος, κρατάμε τη νίκη επειδή είναι ανάμεσα στα δύο κρίσιμα και σημαντικά για εμας παιχνίδια, αυτά απέναντι στην Άντερλεχτ, είναι σημαντικά που κάναμε μια καλή εμφάνιση και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Προχωράμε και από σήμερα κοιτάμε μόνο τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ.

Νομίζω είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε όλη τη διάρκεια, δε ''φάγαμε'' αρκετές φάσεις, σημαντικό το ότι κρατήσαμε μετά από τρία ματς το μηδέν πίσω. Σημαντικό το ότι σκοράραμε δύο γκολ και πιστεύω μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα. Το ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί, εφόσον ήρθαν και με καλό ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ευχαριστημένοι».