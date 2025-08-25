Με το μυαλό στα ματς της Πέμπτης

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις πρεμιέρας του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Που πρέπει φέτος κομμάτι να αλλάξουν κι αυτό δεν είναι ποτέ όσο απλό ακούγεται.

Η πρεμιέρα της Superleague θα ήταν κουτσή από την στιγμή που ο ΠΑΟ ζήτησε αναβολή του παιχνιδιού του με τον ΟΦΗ και το ξέραμε. Με βάση το πρόγραμμα θα ήταν και δύσκολο να υπάρξουν στραβοπατήματα των φαβορί. Όντως εκπλήξεις δεν υπήρξαν. Χθες ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ να κάνουν τις πρώτες νίκες τους με αντιπάλους την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό αντίστοιχα. Και οι δυο φάνηκαν να έχουν το μυαλό στα ματς της Πέμπτης: ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την Ριέκα και πρέπει να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0, η ΑΕΚ περιμένει την Αντερλεχτ από την οποία απέσπασε στις Βρυξέλλες μια ισοπαλία (1-1). Οι επιλογές του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Μάρκο Νίκολιτς νομίζω πως είχαν να κάνουν με τις υποχρεώσεις που οι Δικέφαλοι έχουν μπροστά τους. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.

Όπως και όλα τα προηγούμενα ματς της πρεμιέρας κι αυτά τα παιγνίδια επιτρέπουν πιο πολύ προβληματισμούς και επισημάνσεις παρά συμπεράσματα.

Η τετράδα στην επίθεση

Η ΑΕΚ έκανε την καλύτερη εμφάνιση στην πρεμιέρα, πράγμα λογικό καθώς είναι η ομάδα που από αυτές που είδαμε έχει δώσει τα πιο πολλά επίσημα ματς. Ο Νίκολιτς δεν ζήτησε αναβολή του παιγνιδιού με τον Πανσερραϊκό αν και είχε δικαίωμα. Πριν το ματς κυκλοφόρησε ότι το έκανε γιατί ήθελε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχε χρησιμοποιήσει πολύ μέχρι τώρα. Κράτησε βασικό τον φορμαρισμένο Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, χρησιμοποίησε στην άμυνα τον Βίντα που πρωτοεμφανίστηκε και τον Πενράις που επανεμφανίστηκε δίπλα στους Ρότα και Μουκουντί, έδωσε θέση βασικού στα χαφ στο Μάνταλο, που δεν θα παίξει την Πέμπτη κι έβαλε δίπλα του τον Πινέδα. Οι παίκτες που δεν αγωνίζονταν και πήραν ευκαιρίες δεν ήταν τελικά πολλοί και η έκπληξη του Σέρβου είχε να κάνει με την επίθεση: σε αυτή ξεκίνησε μια τετράδα με τον Ελίασον (δεξιά), τον Κοϊτά (αριστερα), τον Πιερό φορ και τον Ζίνι θεωρητικά πίσω του και πρακτικά κοντά του που τα πήγε μια χαρά και χάρη στις συχνότατες προωθήσεις του Ρότα και του Πενράις. Ο Ζίνι καθάρισε το ματς λίγο πριν δυστυχώς χτυπήσει και αντικατασταθεί από τον Μάριν: κέρδισε πέναλτι στο 23' με το οποίο ο Μάνταλος έκανε το 1-0 και τρεις λεπτά αργότερα από γύρισμα του κεφάτου Πενράις έκανε το 2-0. Που έμελλε να μείνει ως τελικό αποτέλεσμα και λόγω της γκίνιας του Πιερό: εκτός από τις συνηθισμένες χαμένες ευκαιρίες ο φορ της Ένωσης είδε και το VAR να του ακυρώνει ένα δύσκολο γκολ.

Σε αυτούς τους πρώτους μήνες δουλειάς στην Ελλάδα ο Νίκολιτς μαθαίνει την ΑΕΚ κι εμείς μαθαίνουμε τον Νίκολιτς. Τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής; Πρώτον ότι ο Σέρβος δεν είναι δογματικός. Σε έξι επίσημα ματς έχει χρησιμοποιήσει τρία διαφορετικά σχήματα: το χθεσινό 4-2-4 είχε ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε και σε άλλα αντίστοιχης μικρής δυσκολίας ματς. Δεύτερον ο Νίκολιτς με τις επιλογές ενδεκάδας τιμωρεί και επιβραβεύει: αν ένας παίκτης ανταποκριθεί σε όσα του ζητά θα ξεκινήσει βασικός στο επόμενο. Τρίτον έχει ήδη κάποιους παίκτες που θεωρεί αναντικατάστατους. Ο Στρακόσα ανταποδίδει την εμπιστοσύνη. Ο Ρότα τρέχει πιο πολύ από όλους. Ο Μάνταλος σίγουρα αισθάνεται πιο σημαντικός από πέρυσι. Ο Ζίνι καταλαβαίνει ότι είναι η χρονιά του – κρίμα που χτύπησε με την Αντερλεχτ θα λείψει. Ο Νίκολιτς δεν φοβάται το rotation και σωστά προσπαθεί να αξιοποιήσει παίκτες σεβόμενος τα χαρακτηριστικά τους: η ΑΕΚ έχει αρκετά εξτρέμ και είναι λογικό να παίζει με σχήματα που προβλέπουν την παρουσία τους. Όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα πριν το ξεκίνημα της σεζόν: ο κόουτς θα μπορούσε να είναι από αυτούς που πιστεύουν σε ένα και μόνο σχήμα, θα μπορούσε να μην αλλάξει γνώμη για τον Ελίασον, θα μπορούσε να μην αλλάζει καν ενδεκάδα τονίζοντας πως το πιο βασικό για την ομάδα του είναι να βρει βασικούς (και ομοιογένεια) μετά από μια ταραγμένη σεζόν. Αλλά ο Νίκολιτς έχει κι ανάγκη από παίκτες. Ένα χαφ να στηρίξει γύρω του την μεσαία γραμμή παίζοντας δημιουργικά μπροστά από την άμυνα το χει ανάγκη από χθες. Ένα φορ ακόμα επίσης – με βάση τις πρόσφατες προηγούμενες χρονιές του Γιόβιτς. Και βέβαια πρέπει να λυθεί το αίνιγμα Μαρσιάλ. Όχι μόνο γιατί ένας παίκτης με τέτοιο συμβόλαιο δεν μπορεί να είναι εκτός αποστολής, αλλά γιατί αν είναι εκτός αποστολής δεν υπάρχει άλλος για την θέση του.

Ο Πανσερραϊκός που δεν είχε ούτε τον προπονητή του (ο Μπάτσι αποβλήθηκε στο ματς με την Καβάλα στο κύπελλο κι αν κρίνω από την γενικότερη συμπεριφορά του ίσως πάει για ρεκόρ αποβολών φέτος…) μοιάζει η πιο αδύνατη από τις ομάδες που είδαμε στην πρεμιέρα. Ανησύχησε τον Στρακόσια στην αρχή με σουτ του Γκριν, αλλά αυτό ήταν όλο. Χωρίς τον Μπετανκούρ η χρονιά θα είναι δύσκολη. Δεν είναι απλό να αντικατασταθεί από μια ομάδα όπως ο Πανσερραϊκός ένας πρώτος σκόρερ.

Ντεσπότοφ ο λυτρωτής

Και ο Ρασβάν Λουτσέσκου προτίμησε ο ΠΑΟΚ να παίξει κανονικά και δεν θέλησε αναβολή του ματς με την νεοφώτιστη αλλά ιστορική και σεβαστή ΑΕΛ. Ο Ρουμάνος δεν έκανε καμία δοκιμή ενόψει του ματς με την Ριέκα γιατί δεν έχει κάτι να δοκιμάσει: να δει τον ΠΑΟΚ να τρέχει και να αποκτά ένταση επιθυμεί. Επέλεξε να μην ξεκινήσει τους βασικούς στο ματς της περασμένης Πέμπτης Κένι, Κεντζιόρα, Μπάμπα και Ιβάνουσετς, έβαλε από την αρχή τους Σάστρε, Τέιλορ, Λόβρεν και τον νεαρό Χατσίδη, κράτησε πάλι στον πάγκο τον Καμαρά, αλλά και τον Γιακουμάκη και τον Ντεσπότοφ. Παρά την όρεξη του Κωνσταντέλια και του Ζίφκοβιτς ο ΠΑΟΚ είχε ένα μάλλοον κακό πρώτο ημίχρονο στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα πράγμα που οδήγησε τον Λουτσέσκου σε γρήγορες αλλαγές: ο Ντεσπότοφ στο 47΄, πριν ζεσταθεί καλά καλά άνοιξε το σκορ από ασίστ του Ζίφκοβιτς που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Δεληγιάννη. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι τέλους γιατί ο τερματοφύλακας Μελίσσας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, έκανε ένα σπουδαίο ματς: η ΑΕΛ του Γιώργου Πετράκη έχει συνοχή παρόλο που έχει εννέα νέους παίκτες στην ενδεκάδα της σε σχέση με πέρυσι. Ο Λουτσέσκου έριξε στο δεύτερο ημίχρονο στο ματς και τον Γιακουμάκη που είναι στεγνός κι έτοιμος, παραλίγο να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, αλλά δεν την ξαναπήρε σε θέση βολής σχεδόν ποτέ. Η νίκη είναι χρήσιμη – αλλά απαιτείται προβληματισμός.

Είναι νωρίς για συμπεράσματα αλλά ο ΠΑΟΚ μοιάζει όχι μόνο χωρίς φορ, αλλά και να παίζει χωρίς κανείς να σκέφτεται πως θα αξιοποιήσει τον φορ. Ο Τσάλοφ είχε μια δυο σπουδαίες εμπνεύσεις (η πάσα πάρε βάλε στον Ζίφκοβιτς στην αρχή του ματς είναι σπουδαία) αλλά μοιάζει να μην θέλει πια να μπαίνει στην περιοχή. Ο Γιακουμάκης επίσης δεν τροφοδοτήθηκε. Οι εξτρέμ και ο Κωνσταντέλιας κρατάνε την μπάλα πιο πολύ από όσο πρέπει – ο Λουτσέσκου μοιάζει να περιμένει πως την λύση θα την φέρει ο χρόνος. Στο μεταξύ ο παλιός μηχανισμός που επέτρεψε στον ΠΑΟΚ την προπέρσινη χρονιά, όχι μόνο να κερδίσει το πρωτάθλημα αλλά να πετύχει και εκατό γκολ δεν υπάρχει πια. Ο Μπράντον και ο Σαμάτα έφυγαν, ο Τάισον μεγάλωσε. Χρειάζεται κάτι νέο. Και φυσικά και ενισχύσεις.

Σε κανένα ματς της πρεμιέρας δεν σκόραραν και οι δυο ομάδες. Σε κανένα δεν είχαμε ένα 0-0. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Λεβαδειακός – Κηφισιά. Η θα σκοράρουν και οι δυο ή κανείς…