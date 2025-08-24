Λουτσέσκου: «Μου άρεσε η φρεσκάδα, αλλά ήθελα περισσότερα γκολ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, αλλά όχι κι από την αποτελεσματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ είχε σε μεγάλο μέρος του αγώνα καλή εικόνα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και βρήκε ένα γκολ με τον Ντεσπόντοφ, αλλά έμεινε με το αγχωτικό 1-0 έως το φινάλε.

Ο Δικέφαλος σε κάθε περίπτωση ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και ο Ρουμάνος τεχνικός Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε ικανοποιημένος για τη νίκη, αλλά όχι από την αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Μου άρεσε η φρεσκάδα, η ενέργεια, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσαμε ευκαιρίες στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να έχει επιθετικές μεταβάσεις. Θεωρώ ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλά από παιχνίδι σε παιχνίδι για εμάς. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.

Αν κάτι μου αφήνει διαφορετική γεύση στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα από ένα τέρματα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να το κάνουμε. Ο τερματοφύλακας της Λάρισας ήταν ο καλύτερος παίκτης.

«Επίσης ένα θετικό που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι είναι η επιστροφή κάποιων παικτών όπως του Ντεσπόντοφ, του Τάισον αλλά και ο Πέλκας που είχε κάποια πάνω κάτω στην τελευταία περίοδο και τώρα είναι με μαζί μας».