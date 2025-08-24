Πετράκης: «Ο χρόνος θα κυλάει υπέρ μας»

Σίγουρος για τη βελτίωση της ΑΕΛ Novibet εμφανίστηκε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ ο τεχνικός της Γιώργος Πετράκης.

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet Γιώργος Πετράκης τόνισε ότι η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση κι ότι με τον καιρό θα παρουσιάζεται καλύτερη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πετράκης μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ:

«Να ευχηθώ καλή αρχή στο πρωτάθλημα και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Μόνο κατά διαστήματα πιάσαμε τα στάνταρ που έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιες φορές γίναμε επικίνδυνοι, κάποιες φορές αμυνθήκαμε σε μπλοκ και περιορίσαμε την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ, όχι όμως και στα 90′ λεπτά. Κάποιες στιγμές αδράνειας μας στοίχισαν.

Κρατάω την προσπάθεια των παιδιών, για μας κάθε μέρα και αγωνιστική που περνάει θα γινόμαστε πιο ομοιογενές σύνολο και θα δείχνουμε περισσότερες αρετές σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, θα βελτιωνόμαστε με δουλειά. Ο χρόνος θα κυλάει υπέρ μας».