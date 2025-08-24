Ο Ρενάτο Σάντσες θα πάρει το νούμερο «8» του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Ποια νούμερα έχει επιλέξει στους προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του ο 28χρονος μέσος.

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι και με τη «βούλα» ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει τον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Πορτογάλο μέσο να επιλέγει το Νο.8.

Ένα νούμερο που μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς το έχει φορέσει αρκετές φορές στη μέχρι τώρα καριέρα του. Είναι το ίδιο με το οποίο αγωνίστηκε πέρυσι στον Παναθηναϊκό ο Αζεντίν Ουναΐ, με τον Σάντσες να παίρνει φέτος τη… σκυτάλη από τον Μαροκινό.

Ο 27χρονος χαφ δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο Νο.8, αφού το είχε στην Παρί την περίοδο 2022/23, στη Λιλ το 2021/22 αλλά και παλιότερα στην Κ19 της Μπενφίκα. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό που τον έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Στη Λιλ, σε τρεις διαφορετικές σεζόν (2019/20, 2020/21, 2021/22) άλλαξε πέντε νούμερα.

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του έχει και το Νο.35, το οποίο φορούσε στην τετραετία που έπαιξε σε Μπάγερν Μονάχου αλλά και στη Σουόνσι (2016-2020).



