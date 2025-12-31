Η απίστευτη ιστορία του Τεττέη για τον Πρίτσα: «Μου είπε "να σε βλέπω ψηλά και ας μην ανέβει η Κηφισιά" - Ήταν κάθετος να πάω στον Παναιτωλικό»

Ο Ανδρέας Τεττέη αναφέρθηκε στο Gazzetta για τη σχέση του με τον Χρήστο Πρίτσα και μοιράστηκε μία τρομερή ιστορία όταν δόθηκε δανεικός στον Παναιτωλικό.

Μία τρομερή ιστορία μοιράστηκε ο Ανδρέας Τεττέη στο Gazzetta μιλώντας για τη σχέση του με τον πρόεδρο τη Κηφισιάς, τον Χρήστο Πρίτσα.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν όταν ήταν να παραχωρηθεί ως δανεικός στον Παναιτωλικό, την ίδια στιγμή που η Κηφισιά πάλευε για την άνοδο στη Stoiximan Superleague.

Χαρακτηριστικά:

Πέρυσι, στο πρώτο μισό της σεζόν έκανες... παπάδες στη Super League 2 και ήσουν από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς στην προσπάθεια της να πάρει την άνοδο κόντρα στην Καλαμάτα. Πόσο εύκολο ήταν να αφήσεις την ομάδα σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για να επιστρέψεις στη Super League.

Η απόφαση ήταν του νονού μου και όχι δικιά μου. Θέλει πάντα το καλύτερο για μένα. Μου είπε: «Το μεγαλύτερο όνειρο μου είναι να σε βλέπω να παίζεις μπάλα ψηλά κι ας μην ανέβει η Κηφισιά.Θέλω να δω εσένα να παίζεις μπάλα ψηλά, να έρχομαι να σε βλέπω όπου κι αν παίζεις και να είμαι περήφανος». Έμεινα άφωνος. Του είπα «Νονέ δεν με νοιάζει να πάω στον Παναιτωλικό, εγώ θέλω να βγει η ομάδα». Μου απάντησε: «Θα κάνω τα πάντα για να βγει η ομάδα. Θα κάνω όσες προσθήκες μπορώ αλλά αν δε βγει θέλω να δω εσένα να κάνεις το επόμενο βήμα». Ήταν τόσο κάθετος για να πάω στον Παναιτωλικό. Έβαλε εμένα πάνω από την ομάδα!

Το καλοκαίρι είχες άλλο ένα εξάμηνο με τον Παναιτωλικό αλλά τελικά καταλήξατε να επιστρέψεις στην Κηφισιά. Γιατί επέστρεψες ενώ είχες βρει μια νέα οικογένεια στο Αγρίνιο;

Το καλοκαίρι εγώ το αποφάσισα να γυρίσω πίσω. Θα μου ήταν πολύ περίεργο να παίξω με τον Παναιτωλικό κόντρα στην Κηφισιά, να της βάλω γκολ ή να έβλεπα την Κηφισιά να πέφτει. Ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω πίσω όταν είδα την Κηφισιά να ανεβαίνει και να τη βοηθήσω να πάει πολύ καλά.

Εκείνη την περίοδο έκανες κάτι σπάνιο επειδή ενώ είχες συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό πήγες να δεις την Κηφισιά στα ντέρμπι σε Νέα Σμύρνη και Καλαμάτα. Παρόλο που δεν ήσουν πλέον μέλος της ομάδας ήσουν εκεί...

Έκανα ταξίδια για να δω την ομάδα. Ήθελα πάρα πολύ να δω την ομάδα. Δεν ήθελα μόνο να τη βλέπω από την τηλεόραση αλλά να τη στηρίζω από κοντά. Στο ματς με την Καλαμάτα ξεκίνησα το βράδυ οδικώς από Αγρίνιο για Καλαμάτα, έφτασα στο ξενοδοχείο 2-3 και κοιμήθηκα. Πήγα να δω το παιχνίδι, κερδίσαμε, πήγα από την Καλαμάτα στην Αθήνα και μετά από την Αθήνα πήγα στο Αγρίνιο! Έκανα πολλά χιλιόμετρα...

Ήταν πολιτισμικό σοκ ότι από την Κηφισιά βρέθηκες στο Αγρίνιο;

Στο Αγρίνιο πέρασα πολύ ωραία. Σίγουρα έχει μεγάλη διαφορά με την Αθήνα αλλά εκεί ηρέμησα πολύ ψυχικά. Καθόμουν στο σπίτι και δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω. Πήγαινα για κανένα καφέ με τους συμπαίκτες μου και όλη τη μέρα έπαιζα στον υπολογιστή.