Άρης: Σκόρερ οι στόπερ στο ίδιο παιχνίδι έπειτα από τρία χρόνια!
Ο Άρης έκανε την πρεμιέρα που ήθελε στη νίκη επί του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης» κι αυτό το οφείλει στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του. Ο Πέδρο Άλβαρο πέτυχε το παρθενικό γκολ του με τη φανέλα του Άρη – σε επίσημο αγώνα – στο 65ο λεπτό λύνοντας τον γόρδιο δεσμό ενώ ο Φαμπιάνο Λέισμαν «κλείδωσε» τη νίκη του Άρη δύο λεπτά αργότερα. Για τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό αυτό ήταν το 11ο γκολ του με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα.
Το ιδιαίτερο στοιχείο βρίσκεται στο γεγονός ότι σκόραραν και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Άρη στο ίδιο παιχνίδι. Είχε συμβεί στις 31 Νοεμβρίου 2022 στο εμφατικό πέρασμα των «κίτρινων» από τα Γιάννινα με 0-4 επί του ΠΑΣ. Και πάλι ήταν ο Φαμπιάνο, είχε σκοράρει και ο Νικολά Ενκουλού.
Το ίδιο είχε συμβεί και στις 4 Ιανουαρίου 2020 στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» αλλά με δύο άλλους κεντρικούς αμυντικούς καθώς σ’ εκείνο το 4-2 υπέρ των «κίτρινων» είχαν σκοράρει οι Φραν Βέλεθ, Λίντσεϊ Ροζ.
