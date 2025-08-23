Τα highlights από το Άρης - Βόλος 2-0
Δείτε πώς ο Άρης ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης και ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα.
Οι κίτρινοι ήταν στο 0-0 μέχρι το 65', όταν και ο Άλβαρο άνοιξε το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα ο Φαμπιάνο έγραψε το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
