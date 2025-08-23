Δείτε πώς ο Άρης ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης και ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα.

Οι κίτρινοι ήταν στο 0-0 μέχρι το 65', όταν και ο Άλβαρο άνοιξε το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα ο Φαμπιάνο έγραψε το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: